DHKP-C’nin arşivi çözüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49’u tutuklanırken 48’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DHKP-C’nin İstanbul’daki kozmik odasından çıkan şifreli dijital veriler çözüldü. İstanbul Emniyeti Ağustos ayında, DHKP-C terör örgütünün kültür sanat yapılanması adı altında faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi’ne baskın düzenlemişti. Bu baskında örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde bazı SD kart ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Çoğu şifreli olan bu verileri inceleyen İstanbul Emniyeti örgütün yurtdışındaki sözde lider kadrosunun, Türkiye’de bulunan örgüt üyelerine göndermiş olduğu talimatları içeren çok sayıda yazışma, faaliyet raporlarına ulaştı. Dijital verilerde bugüne kadar ismi deşifre olmayan “gizli gruplar” ve bu grupların ilişkilerine ilişkin veriler tespit edildi. Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu faaliyetler, topladıkları aidatlar, ölüm oruçları ve sattıkları dergilere kadar detaylı raporlara rastlandı.

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ÖLÜM ORUCU TALİMATI

Geçtiğimiz günlerde sözde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in ölüm orucunu örgütün talimatıyla yaptığı, örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı planladığı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yayma planlarının ve talimatının olduğu belirlendi.

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