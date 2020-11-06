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İSTANBUL

DHKP-C’nin arşivi çözüldü

DHKP-C’nin arşivi çözüldü

DHKP-C operasyonlarına ele geçirilen şifreli SD kart ile diğer dijital veriler çözülünce örgütün gizli grupları ve yazışmaları deşifre oldu. Verilerde yurtdışındaki elebaşların Türkiye’deki örgüt üyelerine gönderdiği talimatlar, gizli gruplar, toplanan aidatlar ve ölüm oruçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Arşivde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in ölüm orucuna örgüt talimatıyla başladığına ilişkin bilgiler yer alıyor. Örgütün şarkıcı, dernek ve meslek kuruluşlarıyla ilişkileri de açığa çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49’u tutuklanırken 48’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49’u tutuklanırken 48’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DHKP-C’nin İstanbul’daki kozmik odasından çıkan şifreli dijital veriler çözüldü. İstanbul Emniyeti Ağustos ayında, DHKP-C terör örgütünün kültür sanat yapılanması adı altında faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi’ne baskın düzenlemişti. Bu baskında örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde bazı SD kart ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Çoğu şifreli olan bu verileri inceleyen İstanbul Emniyeti örgütün yurtdışındaki sözde lider kadrosunun, Türkiye’de bulunan örgüt üyelerine göndermiş olduğu talimatları içeren çok sayıda yazışma, faaliyet raporlarına ulaştı. Dijital verilerde bugüne kadar ismi deşifre olmayan “gizli gruplar” ve bu grupların ilişkilerine ilişkin veriler tespit edildi. Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu faaliyetler, topladıkları aidatlar, ölüm oruçları ve sattıkları dergilere kadar detaylı raporlara rastlandı.

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ÖLÜM ORUCU TALİMATI

Geçtiğimiz günlerde sözde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in ölüm orucunu örgütün talimatıyla yaptığı, örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı planladığı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yayma planlarının ve talimatının olduğu belirlendi.

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İLİŞKİ AĞLARI DEŞİFRE OLDU

  • Ankara’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde 2016 yılında 679 No.’lu KHK ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen ve başlattığı açlık grevi eylemi ile uzun bir süre gündeme oturan N.G.’nin DHKP-C’nin yapılanmalarından olan ve diğer terör örgütleri (PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP) ile birlikte hareket etme amacı güden Direnişler Meclisi isimli yapının sorumlusu olduğu, birçok örgüt mensubuna çeşitli talimatlar verdiği belgelendi. Ayrıca Ankara Yüksel Caddesi’nde bazı kişiler tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin talimatının örgütün Avrupa’daki yöneticileri tarafından gönderildiği tespit edildi. Örgütün ‘Halkın Mühendis Mimarları’ ismini verdiği sözde mühendis ve mimar olan kişileri kullanarak örgütün ülkedeki kurumlarına sığınaklar ve tüneller açtığı, kır gerillalarının ihtiyaçları için su türbini, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıkları belirlendi. Örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgeler elde edildi.
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