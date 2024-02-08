DHKP-C’ye operasyon 93 gözaltı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na yönelik terör saldırısının ardından DHKP-C’li teröristlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri, ilk olarak örgütün Okmeydanı’ndaki sözde İdil Kültür Merkezi’ne baskın düzenledi. Arka arkaya 7 çelik kapıyı kırarak kültür merkezine giren ekipler, burada 5 DHKP-C militanını gözaltına aldı.

HALKIN HUKUK BÜROSU'NA BASKIN

3’ü polis 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sırasında başından vurularak öldürülen terörist Pınar Birkoç’un ideolojik eğitim aldığı Halkın Hukuk Bürosu da basılan adreslerden biri oldu. Örgütün hukuk yapılanması olarak öne çıkan büroda, çok sayıda örgüt üyesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

67 AYRI ADRESE OPERASYON

TEM Şube ekiplerinin olaydan bu yana 67 ayrı adrese yaptığı baskınlarda, 43'ü kadın, 50'si erkek olmak üzere 93 DHKP-C üyesi gözaltına alındı.

REHİNE EYLEMİ YAPILACAKTI

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, DHKP-C’li teröristler, İstanbul Adalet Sarayı’na rehine eylemi yapmak için gitti. Yapılan incelemelerde terörist Pınar Birkoç’un sırt çantasında cep telefonu sabitleyici olan tripod bulunduğu tespit edildi. Rehine eylemi için hazırlık yaparak adliyeye giden teröristlerin, bu eylemle birlikte cep telefonundan canlı yayın açarak propaganda yapmak istediği değerlendiriliyor.

KAMU PERSONELLERİ HEDEFTİ

Terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada, DHKP-C'li teröristlerin adliyeye girerek, hakim savcı ya da bazı polisleri rehine almak istedikleri ancak yapılan müdahale sonucu başarılı olmadıkları belirtildi. İstihbarat kaynakları, DHKP-C'li militanların bu tip sansasyonel eylemlerle, örgütün adını duyurmak, sempatizan kazandırmak amacı taşıdığına işaret etti.

SEMPATİZANLIĞA TAKİPSİZLİK

DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 23 Kasım 2021'de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanan Yayla, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Yayla hakkında 2022'de örgütsel faaliyetleri nedeniyle ayrı bir soruşturma daha yürütüldü. İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Yayla'ya yöneltilen suçlamanın, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasındaki dönemleri kapsadığı değerlendirilerek, Yayla'nın 2021'de bir panelde yaptığı konuşmanın sempatizanlık göstergesi olması ve bu durumun başlı başına örgüt üyeliği kapsamına girmemesi gerekçeleriyle takipsizlik kararı verildi.

Adliyede alarm

Terör saldırısı sonrası adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye önündeki meydanda TOMA ve zırhlı araçlarla bekletilirken, polislerin de devriye gezdikleri ve kimlik kontrolü yaptıkları görüldü.

ADLİ TIPTA GÖZALTI

Terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kurumun bekleme salonunda slogan attıkları ve DHKP-C terör örgütü mensubu oldukları öğrenilen Selda Ö, Meryem Ö. ve Merve D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.







