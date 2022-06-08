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DİYARBAKIR

Dicle'de başkanvekilinin kulağı vatandaşta

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ‘Halk Buluşmaları’ kapsamında, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diclede başkanvekilinin kulağı vatandaşta
Enver Hakan Zengince, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veriyor ve mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını yerinde dinliyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ‘Halk Buluşmaları’ kapsamında, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret ettiği mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zengince, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veriyor ve mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını yerinde dinliyor.

Başkan Vekili Zengince, Esentepe, Şentepe, Tekel, Seyrantepe, Akpınar, Dumlupınar Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte, Buğdaycılar Pazarı’nda yapılmakta olan kilitli parke taşı döşeme çalışmasını yerinde inceleyen Zengince, ardından Aydınlık Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli satışlar dileklerinde bulundu.

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