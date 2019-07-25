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EĞİTİM

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağladığı DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS sonuçları için sorgulama işlemlerini, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için merakla beklenen sonuçlar, 25 Temmuz Perşembe günü erişime açıldı. Toplam 150 dakika süren sınavda kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren adaylar, DGS sonuçları bilgisine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alanlardan mezun olduktan sonra hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini başvuru kılavuzunda yer alan tablo-2'den öğrenebilecek.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını gösterecek.

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