Dikili Denizköy’e tankerle su

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşları canından bezdirdi. Yaz sıcağında suyun günlerce kesildiği mahallede, su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor. Sahil kenarında yer alan mahallede kış aylarında ortalama 80 hane yaşarken, yaz aylarında bu oran artıyor. Su kaynaklarının yetersizliğinin yanında sıcakta artan tüketimle şebeke basıncının düşmesi nedeniyle mahalleye düzenli olarak su verilemiyor. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor.

GÜNLERCE SU AKMIYOR

30 yıldır mahallede yaşayan Mehmet Ali Okatan, yıllardır su sorunuyla mücadele ettiğini belirterek, yaz aylarında nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü söyledi. Suyun gün içinde sürekli kesildiğini belirten Okatan, “Musluklardan günlerce su akmadığına şahit oluyoruz. Altyapıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyoruz. İZSU’nun tankerlerle getirdiği su, depolara boşaltarak şebekeye veriliyor. Bu sayede mahallenin bir bölümünde su akıyor. Bu önleme rağmen alçak kotta yer alan birçok eve su verilemiyor” dedi. Tankerle taşınan suyun da adil dağıtılmadığını savunan Okatan, “Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz.

2 günde bir gelse ona da razıyız” diye konuştu.

VATANDAŞ ÇARE ARIYOR

Mahalle sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını ifade eden Nüvit Çakır, mahalleli tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını anlattı. Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında suyun getirildiğini aktaran Ali Nusret Kiter ise, buna rağmen susuzluğun sürdüğünü dile getirdi.

DAĞITIM PLANLANIYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İZSU) yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında artan nüfus sebebiyle bölgedeki su tüketiminin arttığı, bu nedenle şebeke basıncının düştüğü ifade edildi. Özellikle yüksek kesimlerde su kesintisi yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, ekiplerin su kesintilerinin önüne geçmek için çalıştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca “Bölgedeki içme suyu deposuna su takviyesi yapılmakta, sokaklardaki vana sistemleri sayesinde dağıtım planlanmaktadır. En kısa sürede suyun bölgede eşit dağıtımı sağlanacak, su kesintileri minimum seviyeye inecektir. İddia edildiği gibi bölgenin tamamının uzun süreli susuz kalması mümkün değildir” denildi.











