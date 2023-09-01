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Dikkat çeken anket: Almanların yüzde 79'u hükümetten memnun değil

Almanya'da yapılan bir ankette ülkede yaşayanların yüzde 79'unun, hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

10:14 . 1/09/2023 الجمعة
AA
Almanya

Almanya

Kamu yayıncısı ARD'nin yaptırdığı anket sonucuna göre, katılımcıların 79'u; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden memnun değil.

Katılımcıların sadece yüzde 19'unun hükümetin çalışmalarından memnun olduğu, yüzde 2'lik kesimin ise bu konuda görüş belirtmediği ifade edildi.

Ankette muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDS-CSU) oy oranının yüzde 29, SPD'nin yüzde 14, Yeşiller'in yüzde 16 ve FDP'nin ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Son dönemde oylarını artırdığı görülen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oy oranı ise yüzde 22 olarak tespit edildi.

1310 kişiyle yapılan ankete katılanların, Almanya'daki en önemli sorunların ilk sırasında ekonomiyi ve göçü gördükleri kaydedildi.



#Almanya
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