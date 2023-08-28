Almanya tamam sırada Körfez var

E-ticaret platformu Trendyol, Almanya pazarına girişinin birinci yılında 100 milyon avroluk satış hedefini aşarak, 250 milyon avro ihracat yaptı. 200’den fazla markayla Almanya’da yer alan ve 1 milyonun üzerinde aktif müşteri sayısına ulaşan şirket, Avrupa’daki başasının ardından Körfez ülkelerine yöneldiğini duyurdu.

YURT DIŞINA 36 MİLYON ÜRÜN

2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya ile karşılaşmasında Filenin Sultanları’nı tribünden desteklemek için Düsseldorf’ta basın mensupları ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamamız üzerinden, Türkiye’deki satıcılarımız, Ankara’ya satış yapar gibi Berlin’e e-ihracat gerçekleştiriyor. 2021’den bu güne kadar 36 milyonun üzerinde yurt dışına ürün satışı gerçekleştirdik” diye konuştu.

DUBAİ'YE LOJİSTİK ÜS

Türk üretici ve satıcılarının Körfez pazarına açılmasını sağlayacaklarını belirten Çetin, “Bölgede Türk ürünlerine büyük bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile başlayarak, bölgede e-ihracat operasyonlarımızı kurguladık. İngilizce siteden sonra Arapça devreye girecek. Dubai’deki lojistik üssümüz sayesinde Türk ürünleri bölgeye ulaşacak. Öte yandan, Dubai’de kısa sürede en popüler e-ticaret aplikasyonu olduk. Arapça siteyi geliştirdikten sonra aynı başarıyı Suudi Arabistan’da da sürdüreceğiz” dedi.

YERLİ MARKALAR 136 ÜLKEYE ULAŞTI

“2024’te bu bölgedeki müşteri sayımızın 4.5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” diyen Çetin, mayıs ayında Azerbaycan pazarına girdiklerini ve ülke nüfusunun neredeyse yüze 10’unun Trendyol müşterisi olduğunu söyledi. Diğer Türk Cumhuriyetlerine de açılacaklarının bilgisini veren Çağlayan Çetin global hedefleri hakkında şunları söyledi: “Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz. Almanya’da modanın yanı sıra güzellik, ev eşyaları ve takı kategorilerini devreye alacağız. Ayrıca 95’e yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli firmaları farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyoruz. 2022 yılında 136 ülkeye e-ihracat yaptık. Şu an dünya çapında, Trendyol aracılığıyla yerli üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanan 4 milyon müşteri var."

İGA’da 12 bin metrekarelik e-ihracat merkezi

İhracatta müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, “Bu merkez ile Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Bu yatırımımızı 36 milyon avroluk bedelle hayata geçireceğiz. Toplam 12 bin metrekarelik bir alan olacak. Merkezimiz günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesine sahip. Ayrıca, Bu sene açılışını yapacağımız Ankara’da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var” bilgisini verdi.







