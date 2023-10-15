Dikkat çeken ziyaret: Ekrem İmamoğlu kurultay öncesi ABD yolcusu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ’nun önümüzdeki hafta ABD’ye gideceği öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre; Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin’le İstanbul’da bir görüşme yapan İmamoğlu’nun, burada Washington’a gideceğini söylediği kaydedildi.

Söz konusu haberde yer alan bilgilere göre İmamoğlu bu çerçevede Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşecek. İmamoğlu'nun Washington'da görüşme yapacağı dernek ve yöneticilerle ilgili ise açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin benzerinin İmamoğlu tarafından da gerçekleştirileceği ifade edildi.

İmamoğlu'nun yapacağı ABD ziyaretinin yaklaşan CHP genel kongresi hakkında olabileceği iddia edildi.







