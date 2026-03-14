Dilan Karaman dosyasında soruşturma devam ediyor: Mobbinge uğradığı ortaya çıktı

Diyarbakır’da hayatını kaybeden DEM Parti vekili Saliha Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular dosyaya girdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da takip ediliyor.

27 Kasım 2025’te yaşamını yitiren Karaman’ın ölümüne ilişkin olayın ilk aşamada kamuoyuna “kalp krizi”, ardından ise “intihar” olarak yansıdığı belirtildi. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürecinde Karaman’ın ailesi ve avukatları, ölümün “şüpheli” olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da süreci takip ettiği, dosyadaki yeni bulguların bazı raporların yeniden incelenmesine neden olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda, olayın tüm yönlerini kapsamadığı ileri sürülen ilk raporlar incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmelerde Karaman’ın ölümünden önce yaşadığı bazı olaylara ilişkin yeni bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.





İş ortamında mobbinge maruz kalmış

Soruşturma dosyasına giren belgeler arasında Karaman’ın kendi el yazısıyla yazdığı bir mektup da yer aldı. Dosyada yer alan mektup ve diğer belgelerde, Karaman’ın ölümünden önce iş ortamında mobbinge maruz kaldığını ifade ettiği görüldü.

Dosyaya giren bilgilere göre Karaman’ın olaydan önceki gece erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirttiği ve yardım talebinde bulunmak amacıyla partinin Diyarbakır teşkilatından bazı kişileri aradığı ifade edildi. Bu kişiler arasında avukatların da bulunduğu, ancak Karaman’ın başvurularına ilişkin süreçte herhangi bir resmi koruma talebinin kayda geçmediği bilgisi yer aldı. Dosyada ayrıca Karaman’ın 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruma tedbirlerine başvurma girişimlerine ilişkin iddialar da yer aldı.

Soruşturma kapsamında Karaman’ın psikolojik durumuna ve maruz kaldığını belirttiği olaylara ilişkin beyan ve belgeler dosyada inceleniyor.

Dosya kapsamında Karaman’ın bıraktığı belgeler üzerinde kriminal incelemelerin sürdüğü, ayrıca erkek arkadaşına ait telefonda da teknik analiz yapıldığı bildirildi.

Öte yandan Karaman’ın çalıştığı dönemde danışmanlığını yaptığı DEM Parti vekili Saliha Aydeniz’e ilişkin bazı iddialar da soruşturma dosyasına yansıdı. Karaman’ın ailesinin beyanlarında, Aydeniz’in olay günü hastaneye gittiği ve olayın basına yansımamasını istediği yönünde ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti tarafından Karaman’ın yaşadığı süreçle ilgili parti içinde değerlendirme yapıldığı açıklandı. Vekil Saliha Aydeniz’in TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldığı ve hakkında parti içi disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.



