Bolu’da 100 milyon lira kayıp: Haraç burslara gitmedi

Bolu’da zincir marketlerden istediği haracı “öğrenciye burs” diyerek meşrulaştırmaya çalışan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu savunması çöktü. 2024-2025 yıllarında 116,8 milyon lira gelir elde eden BolSev Vakfı’nın öğrencilere sadece 11,9 milyon lira burs verdiği ortaya çıktı. 100 milyon liranın akıbeti ise belirsiz.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, BOLSEV Vakfı ve vakfa bağlı şirketin mali kayıtlarına ilişkin incelemelerde dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024-2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116 milyon 836 bin 918 lira 11 kuruş toplandığı, aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi. İncelemelerde, toplanan paranın yalnızca sınırlı bir kısmının burs olarak öğrencilere ulaştığı, büyük bölümünün ise farklı gider kalemleri üzerinden şirket hesaplarından çıkarıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı öğrenildi. Mali kayıtlara göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1 milyon 890 bin 572 lira 20 kuruş, şirket hesaplarında ise 8 milyon 976 bin 75 lira 23 kuruş olmak üzere toplam 10 milyon 866 bin 647 lira 43 kuruş nakit bulunduğu kaydedildi. Geri kalan 100 milyon lirayı aşan kısmın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı yönünde tespitler yapıldı.
PARA VAKFA AKTARILMADI
Dosyada yer alan mali verilere göre vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen BOLSEV Eğitim ve Yardım Tic. A.Ş.’nin de önemli miktarda gelir elde ettiği belirlendi. Şirketin gelecek yıllar getirisi olarak kaydedilen 42 milyon 900 bin lira ile 23 milyon 365 bin 395 lira 58 kuruşluk net karı birlikte değerlendirildiğinde toplam 66 milyon 265 bin 395 lira 58 kuruş gelir oluştuğu, buna rağmen söz konusu dönemde vakfa herhangi bir para aktarımı yapılmadığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, vakıf üzerinden öğrencilere burs verilmesi söyleminin para toplamak amacıyla bir “perde” olarak kullanılmış olabileceğine yönelik şüphelerin bulunduğu ifade edildi.