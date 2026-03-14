Bolu’da 100 milyon lira kayıp: Haraç burslara gitmedi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, BOLSEV Vakfı ve vakfa bağlı şirketin mali kayıtlarına ilişkin incelemelerde dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024-2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116 milyon 836 bin 918 lira 11 kuruş toplandığı, aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi. İncelemelerde, toplanan paranın yalnızca sınırlı bir kısmının burs olarak öğrencilere ulaştığı, büyük bölümünün ise farklı gider kalemleri üzerinden şirket hesaplarından çıkarıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı öğrenildi. Mali kayıtlara göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1 milyon 890 bin 572 lira 20 kuruş, şirket hesaplarında ise 8 milyon 976 bin 75 lira 23 kuruş olmak üzere toplam 10 milyon 866 bin 647 lira 43 kuruş nakit bulunduğu kaydedildi. Geri kalan 100 milyon lirayı aşan kısmın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı yönünde tespitler yapıldı.