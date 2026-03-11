Yeni Şafak
CHP'li 70 milletvekili Özgür Özel'e baş kaldırdı: 'Silivri'ye gelin' dedi vekiller Meclis'e gitti

11:5711/03/2026, Çarşamba
70 milletvekili genel merkezin 'Silivri’ye gelin' mesajına rağmen inisiyatif kullanarak meclise gitti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla dün tüm vekillere grup toplantısı için Silivri'ye gitmelerine yönelik mesaj atıldı. Mesaja rağmen 70 vekil, İmamoğlu davasının görüldüğü Silivri yerine Meclis'e gitti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası, 3 gündür Silivri'de devam ediyor. Zaman zaman CHP'lilerin sabote ettiği duruşmalara beklenen katılım olmazken, CHP lideri Özgür Özel de dün grup toplantısını CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde tüm vekillere ise Silivri'ye gelmeleri yönünde mesaj atıldığı öğrenildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 yayınında "CHP'nin Kadıköy üyeleri, Beşiktaş üyeleri gitmediler. Çok az insan gitti. 39 ilçede çağrılar yapıldı. Tekirdağ'dan insanlar getirdi. Adliye'nin önünde 1000-1500 kişi anca oldu" dedi.

70 VEKİL, ÖZEL'İN SÖZÜNÜ DİNLEMEDİ

CHP tabanının İmamoğlu davasını sahiplenmediğini belirten Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi'nden vekillere, Silivri'ye gitmeleri için bir mesaj atıldı. Mesajda şu yazıyor: Değerli arkadaşlar, Grup Genel Kurulu toplantımız, yarın saat 13:30'da İstanbul'da Silivri Dayanışma Merkezi'mizde hazırlanan çadırda gerçekleştirilecektir. Milletvekillerimizin, bu doğrultuda, Silivri'deki grup genel kuruluna katılmaları önem taşımaktadır. Bilgi ve dikkatlerinize gereği için sunarız. Bu mesaja rağmen 70 milletvekili genel merkezin 'Silivri’ye gelin' mesajına rağmen inisiyatif kullanarak meclise gitti'' ifadelerini kullandı.



#chp
#milletvekili
#meclis
