Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'de liyakat kavgaları devam ediyor: Bulut'tan 'Ben bu işlerden anlamıyorum' itirafı

CHP'de liyakat kavgaları devam ediyor: Bulut'tan 'Ben bu işlerden anlamıyorum' itirafı

08:387/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut - CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut - CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP’de “liyakatli kadro” tartışmaları gündemde. Genel merkezde iletişim krizleri ve yerelde Edirne Belediyesi’ndeki “akraba saltanatı” iddiaları, parti içinde ve kamuoyunda tepki çekiyor.

Özgür Özel’in “liyakatli kadrolar” söylemi, CHP Genel Merkezi’nden yerel yönetimlere uzanan görevlendirme krizleriyle sarsılıyor.

Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un iletişim alanındaki yetersizliği ve hazırlanan kritik lansmanların stratejik hatalarla etkisiz kalması parti içinde sert eleştirilere yol açıyor. Aslen eczacı olan Bulut’un eleştirilere “Ben bu işlerden anlamıyorum” diyerek karşılık verdiği iddia edilirken, hakkındaki rüşvet dosyaları “arınma” bekleyen muhalif kanadın tepkisini çekiyor.

EDİRNE'DE AKRABA SALTANATI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre genel merkezdeki bu ehliyet tartışması yerelde de yankı buluyor. Edirne Belediyesi Meclisi’nde patlak veren “akraba saltanatı” tartışması liyakat krizini sokağa taşıyor. Belediye başkan yardımcısının gelininden milletvekilinin yeğenine kadar çok sayıda yakın ismin KPSS kılıfı altında işe alınması “Hepsi mi KPSS’de ilk 5’e girdi?” sorusuyla kamuoyunun gündemine oturdu.



#chp
#liyakat
#edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete 7 Mart atama ve görevden alma kararları