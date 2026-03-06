Bayrampaşa'da CHP'li iki Meclis üyesi parti yönetimini hedef alıp istifa etti

Açıklamada, "Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa'ya ve

CHP'ye faydası olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık.

Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Gelinen nokta ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi.

Böl, parçala, yönet anlayışı, kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı, Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur."