Bayrampaşa'da CHP'li iki Meclis üyesi parti yönetimini hedef alıp istifa etti

21:406/03/2026, Friday
AA
Bayrampaşa Belediyesi binası (Foto: Arşiv)
Bayrampaşa Belediyesi binası (Foto: Arşiv)

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Cemil Çınar ve Yaşar Yarka, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Kendi kadrolarına güvenmeyip 'böl, parçala, yönet anlayışı' uyguladığı gerekçesiyle CHP yönetimini hedef alan iki üye, belediye meclisindeki görevlerine Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

Bayrampaşa Belediyesine istifa dilekçelerini gönderen Çınar ve Yarka, sosyal medyada yaptıkları ortak açıklamada, bugüne kadar inandıkları doğrular etrafında mücadele verdiklerini belirtti.

"Böl, parçala, yönet anlayışı darbe vurdu"

Açıklamada, "Yönetimde olduğumuzu düşündüğümüz süreçte Bayrampaşa'ya ve
CHP'ye faydası olmayan görevlendirmelere her daim karşı çıktık.
Toplumdan gelen şikayet ve itirazları yönetim kadrolarıyla tartışırken muhalif olmakla suçlandık. Gelinen nokta ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. Sorunun değil, çözümün parçası olma gayretimiz sonuç vermedi.
Böl, parçala, yönet anlayışı, kendi kadrolarımıza güvenmeme alışkanlığı, Bayrampaşa Belediyesine ve siyasetine ağır bir darbe vurmuştur."
ifadeleri kullanıldı.

"DSP'den devam edeceğiz"

Bayrampaşa'da normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözümler üretebilmek adına CHP'den istifa ettiklerini kaydeden Çınar ve Yarka, ilçe halkının sorunlarının takibi ve çözüm üretilebilmesi adına belediye meclisindeki görevlerine Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

Çınar ve Yarka'nın istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 3, CHP 16, bağımsız 3 ve DSP 2 şeklinde oldu.



