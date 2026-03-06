Bayrampaşa'da CHP'li iki Meclis üyesi parti yönetimini hedef alıp istifa etti

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Cemil Çınar ve Yaşar Yarka, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Kendi kadrolarına güvenmeyip 'böl, parçala, yönet anlayışı' uyguladığı gerekçesiyle CHP yönetimini hedef alan iki üye, belediye meclisindeki görevlerine Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.
Bayrampaşa Belediyesine istifa dilekçelerini gönderen Çınar ve Yarka, sosyal medyada yaptıkları ortak açıklamada, bugüne kadar inandıkları doğrular etrafında mücadele verdiklerini belirtti.
"Böl, parçala, yönet anlayışı darbe vurdu"
"DSP'den devam edeceğiz"
Bayrampaşa'da normalleşme iklimine öncülük etmek, halkın sorunlarına odaklanmış çözümler üretebilmek adına CHP'den istifa ettiklerini kaydeden Çınar ve Yarka, ilçe halkının sorunlarının takibi ve çözüm üretilebilmesi adına belediye meclisindeki görevlerine Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.
Çınar ve Yarka'nın istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 3, CHP 16, bağımsız 3 ve DSP 2 şeklinde oldu.