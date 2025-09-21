Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesi’nde Başkanvekili seçimi

13:1021/09/2025, Pazar
Bayrampaşa Belediyesi
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu’nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçim devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00’da olağanüstü toplandı. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi.

  • 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa’da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP’nin üye sayısı 18’e düştü. Böylelikle CHP’li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19’a yükselmiş oldu.

Bayrampaşa Belediye meclisinde seçim devam ediyor.



