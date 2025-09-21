Bayrampaşa Belediyesi’nde Başkanvekili seçimi

Bayrampaşa

Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00’da olağanüstü toplandı. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi.