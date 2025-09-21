CHP İstanbul Kongresi’ni yapamaz

Şaibeli kurultay davası sürerken 39’uncu Olağan Kurultay’a hazırlanan CHP’de İstanbul’daki kongre süreci yargı kararıyla durduruldu. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/254 esas sayılı dosyası kapsamında yapılan bir başvuru üzerine, 2 Eylül 2025’te verilen ara kararın infazına gidildi. Kararda, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2025’te aldığı karar uyarınca başlatılan 39’uncu Olağan Kurultay sürecindeki İstanbul ilçe ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına hükmedildi. Kararın uygulanabilmesi için CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılacağı öğrenildi.

Söz konusu tedbir, İstanbul 35’inci İcra Müdürlüğü’nün 2025/33247 sayılı dosyası üzerinden geçici temsil heyeti tarafından icraya konuldu ve ihtiyati tedbir tutanağı CHP Genel Başkanlığı’na tebliğ edildi. Dosyanın incelenmesi sonucu, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli ara kararının CHP vekiline tebliğ edilmesine 18 Eylül 2025’te karar verildi. Böylece, İstanbul’daki kongre sürecinin resmen askıya alındığı kesinleşti. Kararın, yalnızca İstanbul örgütünü kapsaması dikkat çekiyor. Ancak gelişmenin, CHP’nin kurultay takviminde kritik bir dönemeç oluşturacağı ve parti içi dengeleri doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı 24 Eylül’de yapılması planlanan İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin bu karardan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Söz konusu mahkeme kararının çarşamba günkü olağanüstü il kongresini de kapsadığını belirten bazı hukukçular, CHP’nin bu karara rağmen seçime gitmesinin yasal olmadığı değerlendirmesinde bulundu. YSK’nın kararının yalnızca görüş olduğunu ifade eden hukukçular, mahkeme kararına rağmen kurultay yapmanın yasal olmadığını, seçim yapılırsa bunun cezai hükümleri olacağını vurguluyor.