Olan biten CHP içi meydan muharebesi

“Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat’taki skandal ilk patladığında çıktı, yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti. Hatta daha da ileri giderek, ‘32 saatlik video kaydı var. Ben onu izledim.’ dedi. Ben bu beyefendiye, ‘Madem elinde 32 saatlik görüntü var. Git yargıya teslim et.’ çağrısında bulundum.Hepsini duymazdan geldi? ‘Kumpas videosunu izledim.’ dediği tarihten bu yana 62 gün geçti ama bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Attığı iftiranın altında kaldı”