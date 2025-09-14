Olan biten CHP içi meydan muharebesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, şaibeli kongre ve kurultaylar nedeniyle mahkemelik olan CHP'ye yüklendi. Davalıların da davacıların da tamamının CHP’li olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat Bay Özgür kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. CHP’nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz. Evet krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler” dedi. AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda konuşan Erdoğan, kendileri Türkiye’nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündemin hakim olduğunu söyledi.
GERİLİMSİZ SİYASET YAPAMIYORLAR
ATTIĞI İFTİRANIN ALTINDA KALDI
TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Erdoğan, “Mahkemeye başvuranlar CHP’li, şikayet edilenler CHP’li. ‘Para ile oyumu değiştirdim.’ diyenler CHP’li, ‘Rüşvet aldım, rüşvet verdim.’ diyenler CHP’li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP’li. Yani ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı bizi suçluyor. Kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. Biz bu kavganın, kaosun, CHP’nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür” şeklinde konuştu.
AVROLAR, DOLARLAR BAŞROLDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Özgür Efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya avroları, dolarları, altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak?"
İstanbul’daki fetret devri bitecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul’u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye’nin meselelerine çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduklarını, ön yargıları kırdıklarını, aşılmaz denilen nice engeli alınlarının akıyla aşmayı başardıklarını, “Böyle gelmiş ama böyle gitmez.” diyerek kimi zaman sadece ellerini değil, tüm gövdelerini taşın altına koyduklarını söyledi.
Süreci ilmek ilmek dokuyoruz
- “Terörsüz Türkiye” sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz” şeklinde konuştu.
Gürzel’e rozet taktı
- Erdoğan, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e rozetini taktı. AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında olduğu 9 yeni ismin partiye katıldığını, önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ise Konya’nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a parti rozeti taktıklarını hatırlatan Erdoğan, “Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine ‘Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.’ diyor, Beykoz’a hizmet yolunda Cenab-ı Allah’tan üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.