Kuşadası Belediye Başkanı’na rüşvet gözaltısı

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan arsa ve arazi parselasyonlarında belediye başkanının talimatıyla arsa ve arazi sahiplerinden kesinti yapılmaması için rüşvet talep edildiği öğrenildi. Belediye başkanı ve ilgili birim müdürlerinin, belediye tarafından verilen iskan, izin ve ruhsat işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere müteahhitlerden 100 bin dolar para talep ettiği, Florart Peyzaj Sanayi Ticaret A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever’in şirket hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak rüşvet ve irtikap suçlarına aracılık ettikleri, iskan adı altında villa sahiplerinden 300’er bin lira istendiği müşteki ve tanık beyanlarının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.