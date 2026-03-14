Kuşadası Belediye Başkanı’na rüşvet gözaltısı

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Florart Peyzaj San. Tic. A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever’in, şirket hesapları üzerinden belediye ile bağlantılı olarak rüşvet ve irtikapa aracılık ettikleri yönünde müşteki ve tanık beyanları elde edildi. Bu doğrultuda temin edilen bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK raporları neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldı. Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri tutuklandı.
BAŞKAN İSTANBUL’DA YAKALANDI
Deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi. Yurtsever’lerle yoğun HTS iletişim trafiği olan ve hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketi bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal, Aydın, İzmir ve Antalya’daki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Günel İstanbul’da yakalandı. Kuşadası Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı. Belediyedeki çok sayıda dosya ve dokümana el konuldu.
Müteahhitlerden 100 bin dolar villa sahiplerinden 300 bin lira
- Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan arsa ve arazi parselasyonlarında belediye başkanının talimatıyla arsa ve arazi sahiplerinden kesinti yapılmaması için rüşvet talep edildiği öğrenildi. Belediye başkanı ve ilgili birim müdürlerinin, belediye tarafından verilen iskan, izin ve ruhsat işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere müteahhitlerden 100 bin dolar para talep ettiği, Florart Peyzaj Sanayi Ticaret A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever’in şirket hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak rüşvet ve irtikap suçlarına aracılık ettikleri, iskan adı altında villa sahiplerinden 300’er bin lira istendiği müşteki ve tanık beyanlarının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.