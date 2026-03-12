Aydın’da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 4 kişi gözaltına alındı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe genelinde farklı noktalara asılan ve üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları ibaresi bulunan pankartlar hakkında inceleme başlattı. Gelen şikayetler üzerine açılan soruşturma kapsamında; CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde ‘CHP Nazilli Gençlik Kolları’ yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı.
Gelişmelerin ardından CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.