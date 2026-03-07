Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

14:187/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şarkıcı Hande Yener hakkında,Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Anayasal düzeni hedef alma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Hande Yener hakkında,Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Anayasal düzeni hedef alma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı slogan ve ifadeleri gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener'in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.



#Hande Yener
#son dakika
#soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi