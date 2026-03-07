Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Şarkıcı Hande Yener hakkında,Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Anayasal düzeni hedef alma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı slogan ve ifadeleri gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yener'in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
#Hande Yener
#son dakika
#soruşturma