İtirafçı kürsüde 'Sistem'i anlattı: Sus, kızının masraflarını karşılayalım

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri olarak yargılandığı asrın yolsuzluk davası dördüncü gününde devam etti. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davanın dünkü duruşmasında savunma yapan ilk itirafçının ifadeleri damga vurdu.

Daha önce iki kez etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunan Ümit Polat, ifadesinde Ağaç A.Ş. üzerinden “Sistem” olarak adlandırdığı yapıya aktarıldığını iddia ettiği rüşvet parasının nasıl toplandığını ayrıntılarıyla anlattı. Polat, 2023 seçimleri öncesinde Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın bir liste hazırladığını ve müteahhitlerden yüzde 10 oranında para toplandığını ileri sürerek, kendilerine “Yukarısı istiyor” denildiğini iddia etti.

VEKİLDEN MASRAF SÖZÜ

Polat, savcılığa verdiği ifadesinde susması karşılığında CHP Milletvekili Gökan Zeybek'in “kızının yurt dışı eğitim masraflarını karşılama sözü verdiğini” iddia etmişti. Polat bugün Silivri'de konuya ilişkin, “Cezaevindeyken vekil görüşü geldi. Tanımıyordum. Gelen Gökan Zeybek. Adını bile soramadım. Utandım” ifadelerini kullandı. Rüşveti anlatan Polat, “‘Manavgat’tan geliyorum. Oradaki olay da tamamen kumpas’ dedi. ‘Onu bilmiyorum vekilim. Burada genel müdür hamutuyla götürdü’ dedim, o da ‘Sus’ dedi. Kızımın eğitimi için teklifi oldu” sözlerini sarf etti.

MÜTEAHHİTLER ŞİKAYETE BAŞLADI

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın 2023 seçimleri öncesi bir liste verip şirketlerden yüzde 10 rüşvet aldırdığını öne süren Polat, “2023 yılındaki seçim öncesi Ali Sukas’ın eşi Berna Hanım milletvekili adayıydı. Ali Sukas bir gün beni yanına çağırdı. ‘Bir liste var, buradaki listelerdeki şirketlerden yüzde 10 pay alınacak’ dedi. ‘Kim istiyor’ diye sordum. ‘Yukarısı istiyor’ dedi. ‘Yukarısı gelsin, kendi alsın’ dedim. İş yapan müteahhitler bu durumu şikayet etmeye başladılar” şeklinde konuştu. Sukas'ın kendisine mobbing yaptığını söyleyen Polat “Ben sonra konuyu Ekrem İmamoğlu’na taşımak istedim. Ertan Yıldız’a tekrar ulaşmaya çalıştım. Duygu Hanım bunun üzerine bana gelip, ‘Emekli olup gençlerin önünü açsan’ dedi” ifadelerini kullandı.

VALİ İDDİAYI YALANLADI

Duruşma sırasında sanık Ümit Polat, bu olayla ilgili İstanbul Valisi’ne ulaşabilecek bir tanıdık aramaya başladığını belirterek, “Bir iş arkadaşımın arkadaşı, valinin kuzeniymiş. Onunla buluşup durumu anlattım. O da ‘Anlatacağım’ dedi. Aradan biraz zaman geçince o arkadaşla bir daha buluştuk. Vali beye her şeyi anlatmış. Vali bey de ‘Kaynağı ne kadar sağlam?’ diye sormuş. O beni anlatmış, ‘25 yıldır çalışıyor, böyle böyle olaylar var, rahatsızlığı var falan’ diye. O da ‘Ses çıkarmasın, beklesin’ demiş. Ben de beklemeye başladım” dedi. İddianın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı “İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur” açıklamasıyla Polat’ın iddialarını yalanladı.







