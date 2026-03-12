Mahkemelerde şov yapılamaz

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak yargılandığı asrın yolsuzluk davasında üçüncü gün geride kaldı. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'ndeki binada görülen davanın üçüncü duruşması da olaylı başladı. Sanıklar mahkeme salonuna girdikten sonra yerlerine geçmeyip mahkemeyi takip edenlere selam vermeye çalıştı. Jandarma mevzuata aykırı tutuma müsaade etmeyince tansiyon yükseldi. Sanıklardan biri, “Ben suçlu değilim sana ne lan” dedi, bir diğeri ise jandarmaya hitaben “Elebaşı sensin” ifadelerini kullandı. Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya’nın “Ben bu ülkeye 40 yıldır vergi ödüyorum. İnsan gibi davranmak zorundasınız bana” dediği duyuldu.

ABİMLE SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZ AYRI

Eski CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner’in kardeşi iş insanı Bulut Aydöner savunma yaptı.

2 arsasını Sistem’e vermek zorunda kaldığını, arsaların Bulut Aydöner üzerine yapıldığını iddia eden iş insanı Serbülend Daniş’in “Şubat 2025’te Baki Aydöner’in, olası operasyona karşı taşınmazlar için geçmişe dönük sahte sözleşme ve senet düzenlenmesini istediği” yönündeki beyanları soruldu. Daniş, söz konusu senetlerde yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınmazların 5 ila 5,5 milyon TL olarak gösterildiğini, satışların tamamen göstermelik olduğunu ve herhangi bir ödeme almadığını belirtmişti. Daniş’in kendisine iftira attığını öne süren Aydöner, senetlerin Daniş tarafından düzenlendiğini savundu. Bulut Aydöner, CHP’de üst düzey yönetici olan ağabeyiyle siyasi görüşlerinin ayrı olduğunu ve kendisine herhangi bir talimat vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü tutuklu sanık Sırrı Küçük savunma yaptı. 6 Mart 2024’te Başak Petrol'de rüşvet parasını teslim aldığı tespit edilen Küçük, kendisini “Ben o petrolün oradan her gün geçiyorum. Baz vermem normal” sözleriyle savundu. Duruşmaya bugün devam edilecek.





Laf atıp nezarete indi

Duruşmaya ara verildiği sırada nezarete indirilen İmamoğlu, kendisine yakın gördüğü basın mensuplarını selamladı. İmamoğlu, Yeni Şafak muhabirleri Burak Doğan ve Muhammet Vefa Yürekli'ye ise “Utanın, kelime yazamayan basın var. 1 yıldır bize hakaret eden, 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın” diye seslendi.





MAHKEMEDE ŞOV YAPILMAZ

Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasına değinen Gürlek, “Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır” dedi. Burada şahısların statüleri ve görevlerinin önemli olmadığını belirten Gürlek, “Herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken ‘sanık’ diye hitap eder, ‘Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm’ diye hitap etmez. Mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur, usul vardır usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır” diye konuştu. Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine yönelik eleştirisi de sorulan Gürlek şunları kaydetti: “Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır ceza hakimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman daha önce ağır ceza hakimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur.”



