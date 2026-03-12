İmamoğlu'nun Avcılar'a 'hediyesi': 'Seçim sonrası yapılacak' dediği cami 7 yıldır yapılmadı

2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ yeniden inşa edilmedi. Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını açıklamıştı.
İstanbul Marmara Denizi Silivri Açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresi yıkılmıştı. Yapılan incelemenin ardından, caminin binası risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkılırken dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine yenisinin yapılacağını belirtmişti. Aradan geçen 7 yılın ardından caminin yaptırılmaması dikkat çekti.
Çevrede yaşayan bir vatandaş cami ile ilgili olarak, "Cami yapılması güzel olur. Ben yaşlı bir insanım. Sürekli burada namaz kılıyordum" dedi.
Konuyla ilgili konuşan Osman Çakır isimli vatandaş ise "Ben de bilemiyorum. Bu cami yıkıldığında ben memleketteydim. Neden yapmıyorlar bilemiyorum. Caminin İslam alemine faydası olur. Ama yapmıyorlarsa bu halkın yapabileceği bir şey de yok" diye konuştu.