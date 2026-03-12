İmamoğlu'nun Avcılar'a 'hediyesi': 'Seçim sonrası yapılacak' dediği cami 7 yıldır yapılmadı

Çevrede yaşayan bir vatandaş cami ile ilgili olarak, "Cami yapılması güzel olur. Ben yaşlı bir insanım. Sürekli burada namaz kılıyordum" dedi.

Konuyla ilgili konuşan Osman Çakır isimli vatandaş ise "Ben de bilemiyorum. Bu cami yıkıldığında ben memleketteydim. Neden yapmıyorlar bilemiyorum. Caminin İslam alemine faydası olur. Ama yapmıyorlarsa bu halkın yapabileceği bir şey de yok" diye konuştu.