CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde ihalelerde eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması suretiyle kamu zararı oluşturulduğu, yapılan hesaplamalara göre ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu iddia edildi. İkinci ihaledeki zarar tutarının güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL’ye ulaştığı ileri sürüldü.