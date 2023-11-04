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Dilan Polat ve Engin Polat'a 6 saatlik sorguda 66 sayfalık soru: 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün akşam saat 17.20'den itibaren ifade alma işlemleri devam eden Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

09:53 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.


Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

6 saatlik sorgu

Polat çiftinin ifade alma işlemlerine dün saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'de tamamlandığı bildirildi.

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.


Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.


Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlenirken, ev ve iş yerlerindeki araçları da çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


#Dilan Polat
#Engin Polat
#Operasyon
#Soruşturma
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