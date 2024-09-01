Dilek Ekmekçi'nin suç dosyası kabarık çıktı: Mezar kazıp ölünün bacağını kesmiş

Kamu görevlisine hakaret suçundan gözaltına alınan Dilek Ekmekçi'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Daha önce de kamu görevlilerine iftira atan Dilek Ekmekçi hakkında 20'nin üzerinde yakalama kararı olduğu ve halihazırda devam eden davaları olduğu öğrenildi. FETÖ'cü firari Cevheri Güven ile yakın ilişkide olan Ekmekçi'nin, yüksek takipçili sosyal medya hesabından örgütün hedef gösterdiği isimlere yönelik karalama kampanyası yürüttüğü belirlendi.

İşte Dilek Ekmekçi'nin suç dosyası…

İKİ FARKLI AİLEYE SOYBAĞI DAVASI

1981 doğumlu olan öz anne ve babası belli olmayan Dilek Ekmekçi'nin bebekken yetiştirme yurdundan evlatlık olarak bir aileye verildiği kayıtlarda geçtiği belirlendi. Öz anne ve babasını bulmak için arayışlara giren Ekmekçi, Yozgatlı F.K. ve D.K. ailesine anne ve babalık davası açtığı ortaya çıktı. F.K. ve D. K. isimli şahıslara açtığı analık ve babalık davalarında ailenin karşı çıkması sonrası Dilek Ekmekçi'nin, F. K.'nın annesi olduğunu ve sülalenin tüm erkekleriyle zina etmiş olduğunu iddia ederek, herkesin babası olabileceğini söyleyip, sülalenin tüm erkeklerine babalık davası açtığı öğrenildi. Ayrıca aileyi cinayetle suçlayan Ekmekçi'nin, D. K.’yı defalarca şikayet ettiği belirlendi.

Ekmekçi'nin yapılan yargılamalarda DNA testleri ve deliller neticesinde yüzde 100 olarak bu şahısların evladı olmadığının ortaya çıkmasına rağmen Adli Tıp Kurumu'nu ve yargılama yapan hakimi suçlayarak şikayet ettiği kayıtlara geçti.









HEDEFTEKİ İSİM TEVFİK ERTÜRK

F.K. ve D.K. ailesinden bir netice alamayan Dilek Ekmekçi, yönünü Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel kalemi ve Eski ANAP Milletvekili Tevfik Ertürk'e çevirerek babalık davası açtığı belirlendi. Ekmekçi'nin aynı zamanda G. Ç. isimli şahsa da ablalık davası açtığı belirlendi. Ekmekçi ayrıca vefat ettiğini ve Kars'a gömüldüğünü iddia ettiği bir kadının da annesi olduğu iddiasında bulundu.

Tevfik Ertürk'ün bu iddiaları reddetmesi üzerine Dilek Ekmekçi, F.K. ve D.K. ailesinde uyguladığı karalama kampanyalarının aynılarını tekrar uyguladığı belirlendi. Gazetelerde, sosyal medyada yalan yanlış haberler yaptıran Dilek Ekmekçi'nin, Ertürk üzerinden kamuoyu oluşmasını sağladığı tespit edildi. Yargılama sürerken Tevfik Ertürk'ün vefatı üzerine "babama hakkımı helal etmiyorum" şeklinde haberler yaptıran Dilek Ekmekçi, "ölüm hak miras helaldir" diyerek aileye tereke tespit davası açıp, ailenin tüm malvarlığı üzerine tedbir koydurduğu kayıtlara geçti.

Ekmekçi, Tevfik Ertürk'ün vefatından 10 gün sonra tuttuğu iki adamla Ertürk'ün mezarını kazarak merhumun ayak bileğini keserek aldığı belirlenirken halen durumla ilgili yargılamanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde sürdüğü öğrenildi.

Yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller ve gerek Tevfik Ertürk’ten gerekse oğlu Talat Ertürk’ten alınan DNA’ların Tevfik Ertürk’ün babası olmadığı yüzde 100 ortaya çıkmasına rağmen Dilek Ekmekçi, Kuran ailesinde olduğu gibi hakim ve Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurularında bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yargılama usullerini bilen Dilek Ekmekçi, davalara katılmayarak davaların uzamasını sağladığı belirendi. Ekmekçi’nin hakkında 20'den fazla yakalama kararının da bulunduğu öğrenildi.

SAHTE DNA RAPORU, CİNSEL SALDIRI DAVASI

Aynı yetiştirme yurdunda kaldığı G. Ç. isimli şahsa ablalık davası açan Dilek Ekmekçi'nin, sahte DNA raporu ile Ç.'yi ablası olduğuna ikna ettiği öğrenildi. G. Ç. kendisiyle yakın ilişkiler kuran Ekmekçi'nin haleti ruhiyesinin iyi olmadığını, kendisine cinsel yönden farklı yaklaştığını belirterek ilişkisini sonlandırdığını ifade etti. Halihazırda G.Ç. ve Dilek Ekmekçi arasında Dilek Ekmekçi’nin sanık olduğu Cinsel Saldırı, Taciz, tehdit, hakaret davalarının sürdüğü tespit edildi.

Bir devlet bankasında memur olan G. Ç. ile uğraşmaya başlayan Ekmekçi'nin, G.Ç.'ye yönelik "hayat kadını" olduğu ve banka üst yöneticileriyle ilişkisi olduğu yönünde karalama kampanyaları yürüterek işini kaybetmesine neden olduğu öğrenildi. Ekmekçi, yayınladığı videolarda G.Ç.'nin evine gizlice dinleme cihazları yerleştirdiğini ve sürekli takip ettiğini ifade etti. G.Ç.’nin ise açtığı işe dönüş davasını kazanarak işine geri döndüğü belirlendi.

HEDEFTE EMNİYET PERSONELİ VAR

Dilek Ekmekçi'nin, G.Ç. davasıyla ilgilenirken ortak arkadaşları sayesinde yine aynı devlet bankasının üst düzey bir yöneticisi olan M.B. ile tanıştığı belirlendi. Ekmekçi'nin, B.'nin tanıdığı olan, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığında Emniyet Müdürü K. Ö. ile ablasını araştırmak için tanışma girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca karalama kampanyaları başlattığı tespit edildi.

İlk olarak Savcılığa, Emniyet Müdürlerinin Yurt kızlarını hakim ve savcılara pazarladıkları iddiasıyla şikayette bulunan Ekmekçi'nin, ablasının ve arkadaşlarının pazarlandığını öne sürerek soruşturmayı internet platformlarında haber yaptırıp kamuoyu oluşturduğu tespit edildi. Ekmekçi’nin yaptırdığı haberleri delil olarak sunmasına karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verdiği ortaya çıktı.

SAVCI VE HAKİMLERE TEHDİT

Aleyna Çakır Cinayeti davasını da kendi lehine çeviren Dilek Ekmekçi'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına rağmen Emniyet Müdürlerinin yurt kızlarını hakim ve savcılara pazarladıkları şeklindeki iddiaları sosyal medya platformu X'te sürdürerek takipçi kazanmaya başladığı belirlendi. Ekmekçi'nin, ayrıca kendini araştırmacı gazeteci olarak lanse ettiği tespit edildi.

Aralarında hakim, savcı, emniyet müdürü gibi üst düzey bürokratların bulunduğu birçok kişinin Dilek Ekmekçi hakkında iftira ve hakaret davaları açtığı öğrenildi. Ekmekçi’nin davalar açıldıkça dava açan savcılara ve davaya bakan hakimlere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunduğu da tespit edildi. Hiçbir davaya katılmayan Ekmekçi'nin, tüm davalarda celse öncesi hakaret içeren dilekçelerle hakimleri reddettiği ve tehdit ettiği ortaya çıktı.

SİYASİLERE VE BÜROKRATLARA İFTİRA KAMPANYALARI

Sosyal medya platformu X üzerinden attığı iftiralar sosyal medyada dikkat çekip, takipçi sayısını artırdığını fark eden Dilek Ekmekçi'nin, iftiralarını bürokrat ve siyasetçiler üzerinden sürdürmeye devam ettiği belirlendi. Ekmekçi'nin iftira attığı siyasiler ve bürokratlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yeni ve eski Adalet Bakanları, Başsavcılar, Savcı ve Hakimlere ve Emniyet Müdürleri bulunduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaretlerde bulunan Ekmekçi için davaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile avukatları tarafından tüm hakaret davalarında olduğu gibi bu tarz hakaretlerde bulunan vatandaşları affettiğinden dolayı geri çekildiği öğrenildi.

FETÖ'CÜLERLE YAKIN TEMAS