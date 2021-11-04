Dilek’in başına düğünde isabet eden saçmalar çıkarıldı

Olay, 31 Ekim'de, Suruç ilçesi Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, tabanca ve tüfekleriyle havaya rastgele ateş açtı. Ailesiyle birlikte amca çocuklarının düğününe katılan Dilek Doğantürk (18), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede inceleme yaptı.

Düğünün yapıldığı alanda 643 boş kovan bulan jandarma, havaya ateş açtığı belirlenen, aralarında Molla Hamza Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Doğantürk'ün de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Suruç Kaymakamlığı, düğünde havaya ateş açılmasına göz yumduğu gerekçesiyle Muhtar İbrahim Halil Doğantürk’ü görevden aldı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, birbiriyle kuzen olduğu öğrenilen Mehmet, Kadir, İbrahim, Mehmet Emin ve Mehmet Doğantürk tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, görevinden uzaklaştırılan muhtara ev hapsi cezası verirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KAMERA KAYITLARI BULUNAMADI

Genç kızın vurulmasıyla gözaltına alınan kameramanın ise kayıtların bulunduğu hafıza kartlarının kaybolduğunu fotoğrafların ise silindiğini söylediği öğrenildi. İfadesi alınan fotoğrafçı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUTLULUĞUMUZU ÇALDILAR

Bu hafta evlenmeyi planlayan Dilek Doğantürk'ün, başındaki saçmalar yapılan ameliyatla çıkarıldı. Hayati tehlikesi devam eden Dilek'in, nişanlısı Mehmet Doğantürk, "Devlet büyüklerimizden ricam düğünlerde silah sıkmayı yasaklasınlar. Mutluluğumuzu çaldılar. İnşallah Dilek sağlığına kavuşur" dedi.

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