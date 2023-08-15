Dilencilerin market taktiği

İstanbul’da dilencilere yönelik denetimler artırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün çocukların dilendirilmesine müsaade edilmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından İstanbul’da dilencilere yönelik operasyonlar hız kazanırken, Fatih’te zabıtaların dilencilere yönelik uygulaması yoğunluk kazandı. Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş çevresinden uygulamaya başlayan zabıta ekibi, bu bölgede denetimlerin sıkı olması nedeniyle ara sokaklarda çalışan dilenciler için harekete geçti. Ekip, Kadırga semtinde önce elinde mendille dilenen bir çocuğu, sokağın ilerisinde ise çocuğun annesini yakaladı. Ekipler rutin çalışmalarını genellikle Eminönü Meydanı ve Kapalıçarşı gibi yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerler ile Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı ve Süleymaniye Camii gibi ibadethanelerin bulunduğu yerlerde yoğunlaştırıyor. Her gün ortalama 70 ila 140 arasında dilencinin yakalandığı ilçede, denetimlerle dilenci sayısında azalma görüldü.

İlçede en çok Suriye ve Tacikistanlı yabancıların dilendiği tespit edilirken, yaz aylarında Adana ve Gaziantep’ten dilencilerin “mevsimlik” olarak bölgeye geldiği belirlendi. Uygulamaların yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de çalışmalar yapılırken, ilçede günlük ortalama 140, 2023 yılının ilk 7 ayında ise 24 bin 434 dilenci yakalandı, 542’sine Kabahatler Kanunu’nun “dilencilik” maddesi uyarınca 617’şer lira idari para cezası uygulandı. Dilencilerin en yeni yöntemi ise marketlerde alışveriş yapan insanlara gıda ihtiyaçları olduğunu söyleyerek dilenmeleri. Daha çok yaşı küçük çocukları aracılığıyla bu yönteme başvuran dilenciler, çok ihtiyaçları olduğunu söyleyerek 5 litrelik sıvı yağ gibi ürünleri vatandaşlara satın aldırıyor. Dilenciler, bu ürünleri daha sonra bir şekilde iade edip parasını alıyor.