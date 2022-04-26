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Gündem Dilovası yeni parkına kavuşuyor
KOCAELİ

Dilovası yeni parkına kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası ilçesinde yeniden dizayn edilen Adnan Kahveci Parkı’nı inceledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dilovası yeni parkına kavuşuyor
Balamir Gündoğdu

Kocaeli genelinde çocuk oyun alanlarını arttırmak için planlı ve programlı çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde yeniden dizayn edilen Adnan Kahveci Parkı’nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda kent genelindeki yatırımları takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası’nda yapımı devam eden Adnan Kahveci Parkı’nda incelemelerde bulunarak, detaylı bilgi aldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan’ın da eşlik ettiği incelemede çalışanlara kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Gündoğdu, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek için Dilovası’na nitelikli bir park kazandıracaklarını söyledi.

“MODERN GÖRÜNÜMLÜ GÜZEL BİR PARK”

Dilovası’na modern görünümlü güzel bir park kazandıracaklarını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının çoğaltılmasını çok önemsiyoruz. Sil baştan yenilediğimiz Adnan Kahveci Parkı da önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. Arkadaşlarımız burada güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir olarak kent genelinde yeni çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

PARKTA NELER OLACAK?

  • Orhangazi Mahallesi’nde toplam 2 bin 550 metrekarelik alanda her şeyiyle yeniden dizayn edilen park, ilçe merkezine çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Dilovalıların buluşma noktası olacak. Dilovası’nda sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar, fitness alanı ve kafeterya bulunacak. Adnan Kahveci Parkı’nın yaz aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

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