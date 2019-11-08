Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve daha önce Aydın'daki özel okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan, son olarak da Kuşadası'ndaki bir Anadolu lisesinde bu derse giren öğretmen Esma B.K. hakkında, bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'derslerde misyoner faaliyetlerde bulunduğu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine konu Valiliğe bildirildi. Valilik, Ekim ayında konuyu araştırması için müfettiş görevlendirip, inceleme ve soruşturma başlattı. Konu ulusal basında 'Din dersine Hıristiyan öğretmen' başlığıyla haber olarak yer aldı.

Esma B.K.'nin daha önce Aydın'da yaşadığı, doktor olan ilk eşinin ölümünden sonra İzmir'de başka bir doktorla ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Esma B.K.'nin Kuşadası'ndaki Anadolu lisesindeki derslerine de İzmir'den gidip, geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Basında çıkan haberler üzerine Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adı geçen öğretmenin derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü yönündeki ihbarın Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından Valiliğimiz tarafından 22.10.2019 tarihinde milli eğitim müfettişi görevlendirilerek inceleme- soruşturma başlatılmış olup, dosya safahatı devam etmektedir. Konunun önemi gereği lüzum eden tüm yasal süreç Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılanÿöğretmenÿEsma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Kurtulan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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