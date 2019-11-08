Gündem Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
EĞİTİM

Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Esma B.K.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Esma B.K.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve daha önce Aydın'daki özel okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan, son olarak da Kuşadası'ndaki bir Anadolu lisesinde bu derse giren öğretmen Esma B.K. hakkında, bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'derslerde misyoner faaliyetlerde bulunduğu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine konu Valiliğe bildirildi. Valilik, Ekim ayında konuyu araştırması için müfettiş görevlendirip, inceleme ve soruşturma başlattı. Konu ulusal basında 'Din dersine Hıristiyan öğretmen' başlığıyla haber olarak yer aldı.

Esma B.K.'nin daha önce Aydın'da yaşadığı, doktor olan ilk eşinin ölümünden sonra İzmir'de başka bir doktorla ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Esma B.K.'nin Kuşadası'ndaki Anadolu lisesindeki derslerine de İzmir'den gidip, geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Basında çıkan haberler üzerine Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adı geçen öğretmenin derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü yönündeki ihbarın Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından Valiliğimiz tarafından 22.10.2019 tarihinde milli eğitim müfettişi görevlendirilerek inceleme- soruşturma başlatılmış olup, dosya safahatı devam etmektedir. Konunun önemi gereği lüzum eden tüm yasal süreç Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılanÿöğretmenÿEsma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Kurtulan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır. Buna karşılık, basında yer alan hedef gösterici haberler sonrasında, müvekkilim sosyal medya üzerinden adeta saldırıya uğramış; söz konusu saldırılar iş ve özel hayatının ciddi anlamda zarar görmesine neden olmuştur. Yalnızca iddiadan ibaret olan haberlerde müvekkilimin açık kişi bilgilerine yer verilmesi; aynı zamanda özel hayat ve aile hayatı gizliliğinin ihlal edilmesiyle sonuçlanmış ve halihazırda devam eden bu süreç müvekkilimin huzurunu ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Konunun hassasiyeti ve soruşturmanın selameti bakımından şu aşamada daha fazla açıklama yapılmasına gerek olmamakla birlikte; sürecin hukuka uygun ilerlemesi ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm adımların takipçisi olunacaktır."
İşçiye mesajpatrona mektup yollanacak

İşçiye mesaj
patrona mektup yollanacak

Maaşı düşük gösterenlere karşı harekete geçiliyor.
HDPli belediyeye terör operasyonu

HDP'li belediyeye terör operasyonu

​Başkan ile başkan yardımcısı gözaltına alındı.
Eylem planı hazırlarken yakalandılar

Eylem planı hazırlarken yakalandılar

​Adana'da iki örgüte yönelik şafak baskını.
Din dersinde misyonerlik iddiası

Din dersinde misyonerlik iddiası

Din kültürü öğretmeni hakkında soruşturma.
Türkiye kavgası

Türkiye kavgası

​ABD'li senatörler Erdoğan'ın ziyaretini sabote etmeye çalıştı.
Konvoy sırası Rusya’da

Konvoy sırası Rusya’da

​​Rusya da ABD gibi PKK/YPG'ye silah yardımı yapmaya başladı.​

Hapiste 40<br>ülkeden DEAŞ'lı var

Hapiste 40
ülkeden DEAŞ'lı var

​Cezaevindeki 1172 teröristin 750'si yabancı uyruklu.

Barış Pınarı<br>İsrail'i vurdu

Barış Pınarı
İsrail'i vurdu

​Irak'ı hedef alan saldırılar bıçak gibi kesildi.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Avrupa'da lider

Avrupa'da lider

​Deplasmanda Wolfsberger'i deviren Başakşehir liderlik koltuğunda.
Kerkük petrolü<br>İsrail'e akacak

Kerkük petrolü
İsrail'e akacak

​ABD-Rusya-PKK-Esed ve İran, Ebu Kemal'de anlaştı.
Beşiktaş veda etti

Beşiktaş veda etti

​Braga'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş Avrupa Ligi'nde havlu attı.
Ateş püskürdü

Ateş püskürdü

Trump'ın hedefinde ​azil soruşturması ve basın vardı.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.