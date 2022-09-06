Dini değerlere hakaret etmişti: Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Prof. Dr. Celal Şengör'e Fatih Altaylı da eşlik etti.

HAYAT Celal Şengör'den peygamberlere büyük saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye

Burada merdivenlerde bir süre oturarak bekleyen Şengör daha sonra ifade için Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na götürüldü. Savcılığa ifade veren Şengör daha sonra adliyeden ayrıldı.

Peygamberlere büyük saygısızlık

Daha önce kendi dışkısını yediği ve kız öğrencilerinin taciz ettiği açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savunarak kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için "Onlar masal" demişti.

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OYNAT 00:48 Akademisyen Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Türk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.



Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savunan Şengör, kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için 'Onlar masal' dedi.





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HAYAT Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı