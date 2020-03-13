Dink suikastı sanığı infaz edildi

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve daha sonra tahliye olan Şeref Ateş uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, önceki gün geç saatlerde, Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şeref Ateş, aracıyla ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, aracında kanlar içinde, hareketsiz bulunan Şeref Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hrant Dink'in cesedi

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan 3 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler K.B, E.K. ve A.G. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cep telefonu kayıtlarında öldürülen Ateş ile mesajlarında bir para konusunun konuşulduğu ve belirledikleri saatte buluşmak için randevulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Ogün Samast

FETÖ’DEN ŞÜPHELENİLDİ

Düzce’de oturan Şeref Ateş’in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink’in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e ‘Abi’ dediği iddia edilmişti. Savcılık da bu durumu FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma ve örgüt içerisinde bulunduklarını teyit eder nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti 2016’da tutuklanan Ateş’in, 2017’de görülen duruşmada tahliyesine karar verdi.