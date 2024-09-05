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Diplomasi trafiğini sürdürüyor

Uğur Duyan
04:00 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:36 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi mesaisine devam ediyor. Son olarak Gymch toplantısı için Brüksel’e giden ve ardından Slovenya’da mevkidaşıyla temaslar gerçekleştiren Fidan’ın şimdiki durağı Kuzey Makedonya. Bugün yapılacak ziyarette Fidan, Başbakan Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi ve mevkidaşı Timco Mucunski’yle görüşmeler gerçekleştirecek.

FETÖ İLE MÜCADELE MASADA

Fidan’ın temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak. Ekonomik ilişkiler, askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, inşaat, enerji, altyapı gibi çeşitli sektörlerde iş birliğinin ve yatırımların artırılması konuları masada olacak. Kuzey Makedonya’daki Türk yatırımlarındaki artış da görüşülecek. Son dönemde 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarla beraber ikili ticaret hacminin geliştirilebilmesi için 20 yıldır yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın tarım ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri ve hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi bekleniyor.



#Diplomasi
#Politika
#Hakan Fidan
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