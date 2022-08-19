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Diplomatik başarının nişanesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih ederken, Abdullah Şah da Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Diplomatik başarının nişanesi
Dostluk Grubu Başkanı Bülent Tüfenkci

30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan bu ilk ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik temasın en yüksek seviyelere eriştiği bir dönemde gerçekleşti. Görüşmeyi ve nişanların değerlendiren Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin Malezya'yı Asya ülkelerine açılma konusunda önemli bir partner olarak gördüğünü söyledi. Tüfenkçi, "Malezya, Türkiye açsından Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik'e açılması bakımından oldukça önemli bir ülke. Son zamanlarda da yalnız Asya Pasifik bölgesine açılma konusunda değil, İslam dünyasında benzer konularda benzer düşünceler noktasına birleştiğimiz bir ülke olması bakımından da önemli" dedi.

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