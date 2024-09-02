Diplomatik temsilcilikleri hedef alacaktı

1970'ler ve 1980'lerde Türk diplomatik temsilciliklerine ve yurt dışındaki Türk kurumlarına terör saldırıları düzenleyen Ermeni terör örgütü ASALA benzeri bir yapının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. ABD iç istihbarat servisi FBI'ın Boston şehrinde düzenlediği bir operasyonda Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan yaşadığı belirtilen 21 yaşındaki Aram Brunson adlı şahıs, Chicago Üniversitesi'ndeki yurt odasında bir patlamayı tetikledikten sonra bomba yapım becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Ermenistan'a gitmek üzereyken konrolde çantaları patlayıcı sensörlerini çalıştırdıktan sonra Logan Uluslararası Havaalanında federal yetkililere yalan beyanda bulunmakla suçlandı. FBI tarafından hazırlanan belgelerde yakalanan zanlının hedefinin Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan ve ilgili kişilere karşı terör eylemleri gerçekleştirmek olduğu belirtildi. Savcılar tarafından düzenlenen basın açıklamasında da Brunson'ın "Ermeni davasını desteklemek için kendi ifadesiyle devrimci doğrudan eylem ve terörist faaliyette bulunmak istediği" ve başkalarına patlayıcı yapmayı, kapı ve masaları el bombalarıyla tuzaklamayı öğrettiği videoları çektiği" kaydedildi. Savcılar, internet aramalarının aynı zamanda ABD'deki yabancı diplomatik temsilciliklere karşı harekete geçmeyi planladığının da iddia edildiğini belirtti. ASALA terör örgütü özellikle Batılı ülkelerde faaliyet gösteriyordu.