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Direksiyon hakimiyetini kaybedip evin duvarına çarptı: Yaralılar var

Direksiyon hakimiyetini kaybedip evin duvarına çarptı: Yaralılar var

17:326/04/2025, Sunday
AA
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Amasya'da evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Amasya'da evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin duvarına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon İlçesine bağlı Bulak köyünde, Ahmet Ç. idaresindeki 05 KL 715 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Ali Yiğit ve Eylül Ç. yaralandı. Çarpmanın etkisi ile evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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