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Direniş ve dirilişin öyküsü: Emine Erdoğan başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı
Emine Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı. Sosyal medya hesabında, önceki gün açılan Şule Yüksel Şenler Vakfı binasından görüntüler paylaşan Erdoğan, “Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler’in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali” dedi.
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı.

Emine Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan’daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, Şenler’i andı. Erdoğan, “Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler’in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum.” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel hanım hem direnişin hem dirilişin sembolü oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel hanım hem direnişin hem dirilişin sembolü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Şule Yüksel Şenler seçkin bir insandı. Mücadeleyle geçen ömrü boyunca yürekli bir dava kadınıydı. Toplum yapısıyla ilgili yazıları büyük bir dönüşüme öncüydü. Şule Yüksel Şenler hem direnişin hem de dirilişin sembolüydü. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi ama bunlar Şule Yüksel Şenler'i inandığı yolda yürümekten alıkoymadı'' açıklamasında bulundu. Muhalefete başörtüsü tepkisinde bulunan Erdoğan, ''Randevumuz kabul edilmedi, muhalefet dürüst değil. İpe un serilmesini ne millet ne de kadınlarımız affeder'' ifadelerini kullandı.

#Şule Yüksel Şenler
#Emine Erdoğan
#Şule Yüksel Şenler Vakfı
2 saat önce
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Direniş ve dirilişin öyküsü: Emine Erdoğan başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı
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