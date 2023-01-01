Direniş ve dirilişin öyküsü: Emine Erdoğan başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı

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Emine Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan’daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, Şenler’i andı. Erdoğan, “Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler’in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum.” dedi.