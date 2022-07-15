Direnişin üssü: Albayrak Medya

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine halk ile birlikte Türk medyası da karşı koydu. Darbecilerin kamuoyu gücü oluşturma ve halkı psikolojik olarak yıpratma hamlesini boşa düşüren yayınlar, FETÖ’cülerin, girişimin başarılı olduğuna dair oluşturmak istediği algıyı da yıktı. Albayrak Medya’ya bağlı Yeni Şafak internet sitesi ve TVNET televizyonu yaşanan hareketliliğin darbe girişimi olduğunu ilk duyuran yayın kuruluşlarıydı. Yeni Şafak ve TVNET’in geçtiği son dakika haberler kamuoyunu FETÖ’cü hainlere karşı teyakkuza geçirdi. Albayrak Medya, bilgi kirliliği ile kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen FETÖ kaynaklı haberlere karşı da kriz yayınına geçti. Saatler 23.20’yi gösterdiğinde Yeni Şafak’ın internet sitesi, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları ve TVNET’ten yapılan çağrılarda halk, darbecilere karşı koymaya davet edildi. Alınan inisiyatifle FETÖ mensubu gazetecilerin sosyal medyadan başlattığı ‘Askerlere direnmeyin!’ algısı da boşa düşürüldü.

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Yeni Şafak adını koydu: Darbe girişimi

22.37Ankara ve İstanbul’daki olağanüstü gelişmelerin bir güvenlik önlemi değil de FETÖ’nün hain darbe girişimi olduğunu Türk medyasında ilk olarak yenisafak.com duyurdu. Saatler 22.46’yı gösterdiğinde ‘Paralel subaylardan darbe girişimi’ başlığı ile yayımlanan haber, Yeni Şafak’ın Facebook ve Twitter hesaplarından da paylaşıldı. Aynı anda Yeni Şafak’ın mobil uygulamasını indiren yüzbinlerce abonesine de son dakika bildirimi gönderildi. Haberde şu ifadeler yer alıyordu: “FETÖ üyesi askerler Genelkurmay Komuta Kademesini ele geçirmeye kalkıştı. Emniyet birimleri teyakkuzda, ihanet girişiminde bulunan askerlerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.”

Milyonlar öğrendi

22.46 Yeni Şafak’ın haberi 22.46’da Twitter’da, 3 dakika sonra da Yeni Şafak’ın Facebook sayfalarında paylaşılan “Darbe Girişimi” haberi kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak’ın Android ve iOS uygulamalarını kullanan 500 bine yakın okur da cep telefonlarına gelen bildirim ile darbe girişiminden haberdar oldu.

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TVNET ilk yayınlayan televizyon

22.51 Türk televizyonlarında bu gelişmelerin darbe girişimi olduğunu ilk yayınlayan ise TVNET oldu. Saat 22.51’de ‘Paralel Subaylardan İhanet Girişimi’ başlığı ile hain darbe girişimini duyuran TVNET, FETÖ üyelerinin Genelkurmay komuta kademesini ele geçirmeye çalıştığını son dakika olarak geçti. Diğer televizyon kanalları ise ‘köprüde güvenlik önlemleri alındı’ şeklindeki alt yazılarını TVNET’ten dakikalar sonra değiştirdi.

Yeni Şafak: Türk halkına çağrı

23.21 Yeni Şafak, Twitter hesabından “Türk Halkına Çağrı” başlıklı bir bildiri yayınlayarak halkı darbecilere karşı koymaya davet etti. Yeni Şafak’ın yayınladığı bildiride, “Türkiye Cumhuriyet Devleti, Fetullah Gülen’in kurduğu paralel yapı mensubu subaylar tarafından ele geçirilmek isteniyor. Türk halkının iradesi bir kez daha engellenmek isteniyor ve seçilmiş siyasi iktidarı ortadan kaldırılmaya çalışıyorlar. Kahraman Türk halkını, bu darbe girişimi karşısında sessiz kalmamaya ve darbeye teşebbüs edenlere karşı tavrını ortaya koymaya çağırıyoruz” denildi.

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‘Halk duruma el koymalı’

23.29 TVNET, halkı sokağa davet eden bildiriler yayınlamaya başladı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, saat 23.20’de çıktığı yayında, halkı darbeye karşı koymaya çağırarak: “Bedeli ne olursa olsun darbeye karşı durulacak. Türk halkı duruma el koymalı. Yoksa bunun bedelini 50 yılda ödeyemeyiz” dedi.

Akar rehin alındı

23.57 TVNET televizyonu darbeye karşı direniş için kesintisiz çağrılar yayınlamaya başladı. Ankara’daki son gelişmeleri aktaran o dönem Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüten Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Genelkurmay Karargâhının darbeciler tarafından kuşatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın rehin alındığı bilgisini geçti. Likoğlu, “Ankara’da bir darbe girişimi yaşanıyor şu anda. Genelkurmay Karargâhının kuşatma altında olduğunu, Genelkurmay Başkanının rehin olduğunu teyit edebiliriz. Fethullahçı darbe ile karşı karşıyayız. FETÖ’nün TSK içindeki uzantılarının darbesiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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Kalkışma dış bağlantılı

01.13 Dönemin Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET’e bağlanarak darbe girişiminin TSK içine yuvalanmış FETÖ unsurlarının Türkiye üzerindeki son kozu olduğuna ve kalkışmanın sadece iç dinamiklere bağlı olmadığına dikkat çekti.

Albayrak medya topluma ayna oldu

01.20 Sokağa çıkan TVNET muhabirleri darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı noktalardaki halk direnişini canlı olarak ekranlara getirmeye başladı. İstanbul ekibi; Vatan Caddesi, Saraçhane, Bayrampaşa ve Mecidiyeköy’de yaşananları izleyicilere anlık olarak anlatıyordu. Ankara haber merkezi ise, hem resmi açıklamaları paylaşıyor, hem de Kızılay, Gölbaşı ve Kazan’daki son durumu sahadaki muhabirleri aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyuruyordu. Ayrıca, İstanbul ve Ankara dışındaki illerde ne olup bittiği de haber ajanslarının temsilcileri aracılığıyla seyircilere aktarılıyordu. TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ise, darbeciler tarafından trafiğe kapatılan metrobüs yolunda canlı yayına başladı ve Atatürk Havalimanı’na doğru yürüyüşe geçen vatandaşların duygu ve düşüncelerini ekranlara getirdi.

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Mustafa Albayrak canlı yayında

02.31 Albayrak Medya Grubu Başkanı Mustafa Albayrak, TVNET stüdyosunda canlı yayına katıldı. Albayrak, darbe girişiminin başarılı olmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen halkın, gözü dönmüş FETÖ’cüleri durduracağını söyledi.

Cambaz’ın şehadeti

06.05 Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde Çengelköy Karakolu’nu ele geçirmek isteyen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri polis ve halkın direnişi üzerine kaçarak bir okula sığındı. Çengelköy’de sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmalarda, Yeni Şafak gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da aralarında olduğu 18 kişi darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda şehit düştü.

Destan manşetlerde

06.30 Yeni Şafak gazetesinin 16 Temmuz tarihli nüshası, sabah 06.30’da matbaaya gönderildi. Darbe girişimi başlayınca yıldırım baskı yapan Yeni Şafak, darbenin püskürtüldüğü müjdesini okurlarına verdi. Yeni Şafak’ın “Vatandaş FETÖ’cü işgalcileri durdurdu” şeklindeki üst başlıklı manşet haberinde, “Fetullahçı terör örgütüne bağlı bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Tankları şehre çıkarıp ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediler. Milyonlarca insan sokaklara dökülüp tankların üstüne çıktı ve ülkesine sahip çıktı” ifadeleri yer aldı.