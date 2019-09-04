Disiplin süreci başlıyor

Ahmet Aydın başkanlığındaki Merkez Disiplin Kurulu, disipline ilişkin MYK’nın kararı ulaşır ulaşmaz 7 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma yapmaları için çağrıda bulunacak. 30 gün içinde karar verebilecek olan MDK’nın bu süreyi beklemeyeceği öğrenildi.

DELİLLERE BAKILACAK

AK Parti MYK’nın Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ hakkındaki ihraç talebinin ardından gözler disiplin sürecine çevrildi. MYK’dan çıkan kesin ihraç talebi 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu’na gelecek. Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, kurulu toplayıp ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. 7 günlük yasal sürenin içinde ihracı istenen kişiler savunmalarını vermeleri gerekiyor. Savunmalarının verilmemesi halinde Merkez Disiplin Kurulu, mevcut delillere bakarak karar verecek. Disiplin kurulu bir ay içinde karara varması gerekiyor. AK Parti koridorlarında bu sürenin kısa tutulacağı konuşuluyor.

DOSYALAR TEK TEK DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti’nin tüzüğüne göre gerek görmeleri halinde disiplin kurulu soruşturmayı genişletme ve tanık dinleme yetkisine de sahip. Haklarında disiplin incelemesi başlatılan isimlerle ilgili olarak, disiplin kurulu da inceleme yapacak. 4 ismin parti aleyhine yaptığı açıklamalar, sosyal paylaşımlar ve yazılar da tek tek değerlendirilecek. Yeni parti oluşumuna destek verdiği öne sürülen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’nın da ihraçları için il disiplin kurulları harekete geçecek.

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DOSYALAR GENEL MERKEZE GELECEK

Bu iki ismin dosyaları daha sonra AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na gelecek. Kurul bu isimlerin de dosyasını en kısa zamanda karara bağlaması bekleniyor. AK Parti’de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen bu isimler ilk değil. Önce de AK Parti’nin kurucular kurulunda yer alan Yaşar Yakış, Erdal Öner, Fatma Ünsal ve Mehmet Gazioğlu da ihraç edilmişti.

KARARIN PERDE ARKASI

MYK’da alınan ihraç kararı hakkında AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kararda kamuoyu önünde parti tüzel kişiliğinin itham edilmesi, parti yöneticileri hakkında iftira ve küçük düşürücü nitelikte basına beyanda bulunulması etkili oldu.

İNANDIRICILIĞINI KAYBEDER

Konunun MYK’da teşkilata yansıması boyutuyla da ele alındığı öğrenildi. İlgili isimlerin beyan ve açıklamalarının teşkilat disiplini açısından izah edibilir bulunmadığı konusunda görüş hakim olurken bu yolla teşkilatın huzurunun da bozulduğu kaydedildi. Bu durum karşısında gereğinin yapılmaması halinde teşkilat nezdinde inandırıcılığın kaybedileceğinin benimsendiği öğrenildi.