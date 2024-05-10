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Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından 'Halil Falyalı' iddialarına yalanlama

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin TBMM Genel Kurulu'nda 'Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz' iddiaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in avukatı tarafından yalanlandı. Müvekkilinin mal varlığına ilişkin yapılan açıklamalar sebebiyle kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışıldığını belirten Karadağ, "Asılsız haber ve iftiraların amacı müvekkilimin hakkında illegal kişilerle bağlantılı algısı oluşturmaktır" açıklamasında bulundu.

13:35 - 10/05/2024 الجمعة
Güncelleme: 16:20 - 10/05/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Halil Falyalı ile hakkında yakalama kararı varken bir şirkete ortak olduğu iddiasını bir kez daha ortaya attı.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ, TBMM'den kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Avukat Karadağ yaptığı yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim hakkında ithamlarda bulunulduğunu, bu şekilde kamuoyunda Serim hakkında illegal kişi imajı oluşturarak toplum algısının belirli bir yöne kanalize edilmek istendiğini belirtti.


"Tüm iddialar asılsız"

Karadağ,
"CHP İstanbul Milletvekili. Yunus Emre’nin, müvekkil Yasin Ekrem Serim’in “Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu” iddiası gibi; iftira niteliğindeki haberleri yapan gazeteciye açılan davanın kararında, “Halil Falyalı hakkında yakalama kararı bulunduğu tarihte hissedar olduğu” tespitinin yer aldığı iddiası da açıkça yalan ve iftira niteliğinde. Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan davalının iddialarının mahkemenin hükmüymüş gibi çarpıtılarak TBMM Kürsüsünden kamuoyunun yanıltılması, müvekkile gerçekleştirilen saldırıların amacını göstermekte. Dışişleri Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, malvarlığına ilişkin yapılan imalar ve ortaya atılan iddialar sebebiyle uzun zamandır kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple ortaya atılan asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin halen devam ettiğini belirtmek isteriz"
dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

"Hakkında tutuklama kararı bulunan şahısların alım satım yapmaları imkansız"

Her ne kadar CHP Milletvekili Yunus EMRE, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iddia ettiği konularda internette bir açıklama göremediğini söylese de önceki tarihli TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında
“Yasin Ekrem Serim’in avukatının basın açıklamasını okuduğunu”
söyleyen Karadağ, "Müvekkilim Yasin Ekrem Serim bahsi geçen şahısla hiçbir şekilde şirket kurmamış̧, ortak ticari faaliyette bulunmamıştır. KKTC Girne Merkezli Northern Associates Trading Limited isimli şirket üzerinden müvekkilimin geçmiş̧ yıllarda gerçekleştirdiği ticari faaliyetler gerçeğe aykırı şekilde gösterilerek hukuksuz eylemler gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Her ne kadar bu eylemlerin müvekkil tarafından gerçekleştirildiği iddia edilse de olayın oluş̧ biçimi dikkate alındığında basit bir gayrimenkul satışı karşılığında şirket hisselerinin devredilmesi hakkında olduğu anlaşılacaktır.

Müvekkile ait taşınmazın satışı amacıyla, şirkete ait olan taşınmazın 2020 yılında şirket hisselerinin bir kısmının devrinin sağlanması, ardından taşınmaz bedeline karşılık gelen hisselerin tarafına ödenmesiyle 4 ay sonra tamamı devredilmek suretiyle gerçekleştiğini söyleyen Karadağ,
"Satış işlemi de gayrimenkul satış hizmeti veren kişiler ve avukatlar vasıtasıyla gerçekleşmiş olup hayatının hiçbir döneminde bahsi geçen şahıs ve illegal kişi olarak anılan hiç̧ kimseyle bir araya gelmemiş̧, hiçbir irtibatı ve iltisakı bulunmamıştır. Esasen bahsi geçen satış̧, taşınmaz satışına ilişkin olup, şirkete bağlı bir taşınmazın satışı şirket hisselerinin devri üzerinden yapılmıştır. Gayrimenkul satışı bittikten yıllar sonra şahıs hakkında çıkan haberler o dönemde basında yer almamaktadır. Halihazırda araması, yakalaması, hakkında tutuklaması bulunan şahısların hisse devri, alım satım yapmaları da imkansızdır"
ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre TBMM’de uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz, sorularımızı yanıtsız bıraktınız, açıklamalarımıza erişim yasağı koydunuz; bundan hiç utanmıyor musunuz?" şeklinde konuşmuştu.

#Yasin Ekrem Serim
#TBMM
#Dışişleri Bakanlığı
#CHP
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