Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından 'Halil Falyalı' iddialarına yalanlama

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Halil Falyalı ile hakkında yakalama kararı varken bir şirkete ortak olduğu iddiasını bir kez daha ortaya attı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ, TBMM'den kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Avukat Karadağ yaptığı yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim hakkında ithamlarda bulunulduğunu, bu şekilde kamuoyunda Serim hakkında illegal kişi imajı oluşturarak toplum algısının belirli bir yöne kanalize edilmek istendiğini belirtti.
"Tüm iddialar asılsız"
"Hakkında tutuklama kararı bulunan şahısların alım satım yapmaları imkansız"
Ne olmuştu?
CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre TBMM’de uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz, sorularımızı yanıtsız bıraktınız, açıklamalarımıza erişim yasağı koydunuz; bundan hiç utanmıyor musunuz?" şeklinde konuşmuştu.