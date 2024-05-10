Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından 'Halil Falyalı' iddialarına yalanlama

Her ne kadar CHP Milletvekili Yunus EMRE, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iddia ettiği konularda internette bir açıklama göremediğini söylese de önceki tarihli TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında

“Yasin Ekrem Serim’in avukatının basın açıklamasını okuduğunu”