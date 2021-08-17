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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan’daki son durum ele alındı.

Haber Merkezi DHA
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Blinken ile Afganistandaki son durumu görüştü
Çavuşoğlu ve Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Afganistan'da Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askeri helikopterle Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı. Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

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