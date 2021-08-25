Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
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