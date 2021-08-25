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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Blinkenla Afganistandaki son durumu görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

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