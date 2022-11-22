Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fasta Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Libya’da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fasta Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü
Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Libya Dışişleri Bakanı Menguş'la Fes'te bir araya geldik. Libya'da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

Bakan Çavuşoğlu Fas'ta Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüşme gerçekleştirdi
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Fas'ta Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüşme gerçekleştirdi

ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, forum marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek
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Zoteeva, Rusyanın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı Atomexpo 2022de, Akkuyu NGSde inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi.
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Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız diye konuştu.
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Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiyeye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay. şeklinde konuştu.
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Güvenlik bütçesi proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerNükleer santral projesi kapsamında genç ve uzman istihdamına devam edildiğini ifade eden Zoteeva, Santralin işletmede bulunduğu sürede Türkiyenin ekonomisine yapacağı katkı, 50 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bu projenin bölgeye olumlu katkısına bir örnek vermek istiyorum. Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Son 3,5 yıl içinde konut fiyatları 6,5 kat artmıştır. Bu söylediklerimden hareketle bölgede emlak sektörüne yatırım yapmanızı tavsiye ederim çünkü ilerde görünüyor ki, konut fiyatları 12 kat artacak. Santralin işletmede bulunacağı 80 yıl içinde elbette bölge ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır. ifadelerini kullandı.
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Zoteeva, Akkuyu NGSde aktif ve pasif güvenlik tedbirlerinin bir arada uygulandığını belirterek, Nükleer santralde güvenlik önlemlerine yapılan maliyet, tüm proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerdir. Güvenlik sistemlerine ne kadar önem verildiğini buradan da anlamak mümkün. dedi.
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Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

TSK'nın yeni avcısı Pars mehmetçiğin gücüne güç katacak
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6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen PARS 4 6x6 Özel Operasyon Araçlarının teslim töreni, FNSS Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.
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PARS 4 6x6 Mayına Karşı Korumalı araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı ve yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile öne çıkıyor.
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Mehmetçik’in envanterine giren araç ayrıca modüler bir zırh yapısına sahip. Entegre EYP kiti ve sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma sağlayan araç ek olarak süpersonik seslere de duyarlı.
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“Bugüne kadarki en yüksek mayın, EYP ve balistik korumalı araç olarak dizayn edilmiştir”Teslimatı gerçekleştirilen araçların teknik özelliklerine değinen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuşmasına şöyle devam etti:
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“PARS araçlarımız; güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, EYP ve balistik korumalı araç olarak dizayn edilmiştir.
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Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayiimiz olduğu için gurur duyuyoruz.”
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“Savunma sanayiindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymamız mümkün”Yerlilik çalışmalarının önemine değinen Demir, araç üreticileriyle yakın temasa bulunulduğunu belirterek, “Ülkemizin savunma sanayiindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymamız mümkün ve bu alanda da yerlilik çalışmalarımız önemli.
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Yerlilik çalışmalarında araç üreticilerimizle çok yakın bir temasta bulunma gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Çünkü malum belirli ürünler çok sayıda üretildiğinde ekonomik olabiliyorlar. Savunma sanayiindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol olmaktadır” şeklinde konuştu.
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“Türkiye Yüzyılının itici güçlerinden biri savunma sanayiimiz olacaktır”Türkiye Yüzyılı’nın en önemli güçlerinden birisinin savunma sanayii olacağını belirten Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan “Küresel Güç Vizyonu”na uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunu destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
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Türkiye Yüzyılının itici güçlerinden biri savunma sanayiimiz olacaktır ve Savunma Sanayiinde geliştirilen teknolojilerin diğer alanlara uygulanmasıyla da başka gelişmelere yol açmış olacağız” ifadelerini kullandı.
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İşte TSKnın yeni avcısı Pars
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TSK'nın yeni avcısı Pars mehmetçiğin gücüne güç katacak
Özellikleriyle dünyada ilk olan ve FNSS firması tarafından üretimi gerçekleştirilen PARS 4 6X6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar'ın teslimatları gerçekleştirilerek Mehmetçik'in envanterine girdi.
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