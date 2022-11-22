Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Libya Dışişleri Bakanı Menguş'la Fes'te bir araya geldik. Libya'da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

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ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, forum marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



BM Genel Sekreteriyle #Ukrayna'daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.



Discussed w/@UN SG @antonioguterres the latest developments in #Ukraine, Istanbul Grain Deal & regional developments including Syria&Libya.🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/JsudaosAD5 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 22, 2022

FOTOĞRAF 6 Zoteeva, Rusyanın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı Atomexpo 2022de, Akkuyu NGSde inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi. Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız diye konuştu. Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiyeye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay. şeklinde konuştu. Güvenlik bütçesi proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerNükleer santral projesi kapsamında genç ve uzman istihdamına devam edildiğini ifade eden Zoteeva, Santralin işletmede bulunduğu sürede Türkiyenin ekonomisine yapacağı katkı, 50 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bu projenin bölgeye olumlu katkısına bir örnek vermek istiyorum. Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Son 3,5 yıl içinde konut fiyatları 6,5 kat artmıştır. Bu söylediklerimden hareketle bölgede emlak sektörüne yatırım yapmanızı tavsiye ederim çünkü ilerde görünüyor ki, konut fiyatları 12 kat artacak. Santralin işletmede bulunacağı 80 yıl içinde elbette bölge ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır. ifadelerini kullandı. Zoteeva, Akkuyu NGSde aktif ve pasif güvenlik tedbirlerinin bir arada uygulandığını belirterek, Nükleer santralde güvenlik önlemlerine yapılan maliyet, tüm proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerdir. Güvenlik sistemlerine ne kadar önem verildiğini buradan da anlamak mümkün. dedi. Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

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