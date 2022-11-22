Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Libya’da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Çavuşoğlu, "Libya Dışişleri Bakanı Menguş'la Fes'te bir araya geldik. Libya'da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.
İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.
İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.
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ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, forum marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Sekreteriyle #Ukrayna'daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.