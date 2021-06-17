Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Josep Borrell Antalya'da görüşecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Josep Borrell Fontelles ile yarın ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

"Küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak"

Açıklamada, "Söz konusu görüşmede, 24-25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve AB ile işbirliğinin ülkemizin katılım perspektifi temelinde geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Karşılıklı adım atmamız gerekiyor

DÜNYA AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok