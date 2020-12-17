Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor

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Esnafa can suyu Büyükşehir’den

Bursa Büyükşehir Belediyesi, covid-19 nedeniyle ayakta kalma savaşı veren esnafa yönelik ‘1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak’ üçüncü destek paketini açıkladı. Yeni pakette tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde yüzde 50 indirime gittiklerini ve özel halk otobüsü esnafına sağlanan aylık maddi desteğin 6 milyon TL’ye çıkartıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sağlık çalışanlarımızın yılsonuna kadar olan ücretsiz ulaşım kullanımlarını 3 ay daha uzatıyoruz. Okul servislerimizin güzergâh izin belgesi bedellerini bir yıl almayacağız. 1 Ocak’ta yapılması gereken ulaşım zammını da 3 ay süreyle erteliyoruz” dedi.