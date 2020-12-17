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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek '2 2' formatındaki toplantıya iştirak etmek amacıyla Ukrayna'ya gidecek. Çavuşoğlu, Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2 2' formatındaki toplantıya katılmak amacıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9'uncu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak ve iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek '2 2' formatındaki toplantıya iştirak etmek amacıyla 17-18 Aralık tarihlerinde Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız bu vesileyle Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.

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