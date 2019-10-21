Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World forum'unda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler." dedi.

İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

TEK BAŞIMIZA ADIM ATTIK

YPG/PKK günbegün güçlendi ve Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusunda fiilen etkinliklerini gördük ve ABD gibi bazı müttefiklerimiz DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile silah yardımında bulundu. Güvenli bölge oluşturmak uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak oluşturmada başarılı olamadık çünkü ABD güvenlik idaresi başkanlarının taahhütlerini yerine getirmedi. Sahada güvenli bölge için çalışırken ABD örgüte destek sağladı. YPG'nin hiçbir şekilde geri çekilmediğini gördük. silahları toplanmadı. buna ilaveten daha fazla silah YPG'ye temin edildi. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza adım attık.

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Sadece teröristler hedef alındı, siviller korundu. Amacımız teröristleri yok etmek. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere değil terör örgütüne karşıyız. YPG/PKK Kürtlerin mal varlığına da el koydu. YPG/PKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz herkesten fazla Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim Suriye'de demografiyi değiştirmek gibi bir amacımız yok. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler.

DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kez saldırılarına hedef olduk.

1081 havan topu şehirlerimize atıldı. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır.

35 SAAT UYARISI

ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

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RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

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