Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğludan flaş Suriye açıklaması 35 saatimiz kaldı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World forum'unda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler." dedi.

İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

TEK BAŞIMIZA ADIM ATTIK

YPG/PKK günbegün güçlendi ve Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusunda fiilen etkinliklerini gördük ve ABD gibi bazı müttefiklerimiz DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile silah yardımında bulundu. Güvenli bölge oluşturmak uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak oluşturmada başarılı olamadık çünkü ABD güvenlik idaresi başkanlarının taahhütlerini yerine getirmedi. Sahada güvenli bölge için çalışırken ABD örgüte destek sağladı. YPG'nin hiçbir şekilde geri çekilmediğini gördük. silahları toplanmadı. buna ilaveten daha fazla silah YPG'ye temin edildi. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza adım attık.

  • Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Sadece teröristler hedef alındı, siviller korundu. Amacımız teröristleri yok etmek. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere değil terör örgütüne karşıyız. YPG/PKK Kürtlerin mal varlığına da el koydu. YPG/PKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz herkesten fazla Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim Suriye'de demografiyi değiştirmek gibi bir amacımız yok. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler.

DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kez saldırılarına hedef olduk.

1081 havan topu şehirlerimize atıldı. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır.

35 SAAT UYARISI

ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

HDP'lilere ders
DÜNYA
HDP'lilere ders

Manastırda Mehmetçik’e dua
GÜNDEM
Manastırda Mehmetçik’e dua

Türkiye’nin başını dik tutacağız
GÜNDEM
Türkiye’nin başını dik tutacağız

PKK Irak’tan kimyasal getirdi
DÜNYA
PKK Irak’tan kimyasal getirdi

Hepsi gidecek
DÜNYA
Hepsi gidecek
TSKya böyle sızdılar

TSK'ya böyle sızdılar

​FETÖ'nün kullandığı 'kod sistematiği' deşifre edildi.
Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

​Operasyonda örgüt üyesi 8 şüpheli tutuklandı.
35 saatimiz kaldı

35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan 120 saatlik mutabakat için uyarı.
2 askerimiz <br>şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi.
5 Aralık'ta başlıyor

5 Aralık'ta başlıyor

Paketler tek tip olacak, 20 bin TL ceza kesilecek.
Yakışmadı Ozan!

Yakışmadı Ozan!

Sakatlık numarası sosyal medyada gündem oldu.

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

​HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonunda yeni gelişme.

Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Avcılar ve <br>Küçükçekmece<br>için kritik karar

Avcılar ve
Küçükçekmece
için kritik karar

Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hepsi gidecek

Hepsi gidecek

​Yarın akşama kadar çekilmezlerse harekat devam edecek.
ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

​Pentagon'dan gelen teklife ABD Başkanı Donald Trump olumlu bakıyor.
Hakan daha <br>ne yapsın!

Hakan daha
ne yapsın!

​Milli futbolcunun performansı Milan'a yetmedi.
HDP'lilere ders

HDP'lilere ders

Nusaybinli vatandaş: ​İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayın.
Dünyada kaos

Dünyada kaos

Ekonomik ve siyasi sorunlar birçok ülkede sokak isyanına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.