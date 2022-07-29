Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman Bakana sert tepki: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın açıklaması yaptı.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/cn3QZDu7Is — Yeni Şafak (@yenisafak) July 29, 2022





Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Almanya, Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumalı. AB üyesi diye bir tarafı doğru kabul etmek yakışmaz.

Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Sembol ve paçavraları ile birlikte. Savunma sanayide kısıtlama devam ediyor. Müttefiklik anlayışına uygun olmadığını ilettik.

REKLAM

Her iki tarafı dinlemek gerekiyor her iki taraftan da bilgi almak gerekiyor. AB üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak kabul etmek, Türkiye'nin söylediğini de mutlak yanlış kabul etmek dürüstlüğe yakışmaz.

OYNAT 01:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Almanya'nın Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu koruması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmamalı. AB üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak doğru kabul etmek dürüstlüğe yakışmaz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, özel bir öneme sahip.

Türkiye'de bir terör tehdidi olduğunu biliyoruz, PKK tehdidi de olduğunu biliyoruz. AB'de, Almanya'da, PKK'yı terör örgütü listesine aldı.

Türkiye, tahıl sevkiyatında büyük başarı sağladı. Hükümetinizin bu konudaki başarısı, birçok insanın açlık tehlikesine karşı bir umut ışığı oldu. Bunun için de size büyük bir saygı duyuyoruz.

REKLAM

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/DRN3cTQR2s — Yeni Şafak (@yenisafak) July 29, 2022

ALMAN BAKANA KAVALA TEPKİSİ

Suriye'de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. bugün tehdit oluşturuyorlar. Müttefiklerimizden beklentimiz, 'terör kaygılarını anlıyoruz' derken, sadece sözle değil katkı vermelerini bekleriz. DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG DAEŞ'le mücadele etmiyor. Yunanistan'ın geri itmelerini ölüme terk etmeleri AB sınırlarını korumak anlamına gelmez. Göz yummak insani değil. AİHM, Avrupa Konseyi ortak değerleri var. Ama sorunsuz bir ülke yok.

Kavala yorumları kendi yorumudur. Yunanistan'dan geldi, 14 yıldır uygulanmayan kararları anlatsa saygı duyardım. Türk azınlıkların hakları uygulanmıyor. Fransa'da 11 yıldır uygulanmayan haklar var. Norveç, çocuk haklarıyla ilgili AİHM kararları uygulanmıyor. Almanya'da AİHM kararı var. Hapishanede işkenceyle ilgili. 6 yıl önce alındı. 'Benim ülkemde uygulanmıyor' dese saygı duyarım. AİHM'in aldığı serbest bırakma kararı uygulanmıştır. Farklı suçlamalardan ceza almıştır. İç hukuk içinde mahkemelere başvurabilir. AİHM, Türkiye'de iç hukuk yolu tükenmeden karar alıyorsa, bu siyasi bir karar olur. Bu kadar karar uygulanmazken, niye Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz. Çünkü Kavala'yı fonluyorsunuz. destekliyorsunuz. Oylamalar olurken, ülkeleri arayıp, bazı ülkeler tehdit ettiğini söylüyorsunuz. Niye Türkiye'nin atılması isteniyor. İki yüzlülük yapmadan oturup konuşulması gerektiğini konuşmaya hazırız.

REKLAM

OYNAT 01:09 Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne bakarak söyledi: Kavala'yı gezi olaylarında fonladığınızı biliyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Gezi kalkışmasının organizatörü Osman Kavala'nın Türkiye aleyhine kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, 'Osman Kavala'nın gezi olaylarında fonlandığını ve sizlerin destek verdiğini biliyoruz. Türkiye olarak bu konularda ikiyüzlülük yapmadan, hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini konuşmaya hazırız.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İCAZET ALMAK ZORUNDA DEĞİLDİR"

Tahran'daki buluşmayla ilgili, Türkiye'nin görüşmeden sonra tahıl ihracatı önündeki engelin kaldırılması gerektiği vurgusu yapılmasını beklerdim. Hem Putin, hem Zelenski ile diyalog sürdürmesek dengeyi nasıl kuracağız. Bu diyalogumuz, insanlığın hayrınadır. Astana formatında bir araya gelmemiz Suriye açısından önemlidir. Bizim sayemizde süreçler yürüyor. 11 yıldır Suriye'de insanlar ölüyor. Bu formatlarda bir araya gelmemiz, bölge açısından önemlidir. Her lider birbiriyle görüşebilir, icazet almak zorunda değildir.

"HAKSIZA HAKSIZSIN DİYEMİYORSUNUZ"

Almanya'nın taraflı davrandığını söylediniz. İhtilaflı konularda taraf tutmak doğru değil. Almanya'dan beklentimiz bu değil. Bizim Yunanistan ile ihtilaflarımız var. Barışçıl çözülmesi için görüşmeleri başlattık. BM'ye yazdığımız mektup açık. Adalar Yunanistan'a verildi. Bazı adalar için şart konuldu. Ama Yunanistan bu maddeleri ihlal ediyor, silahlandırıyor. AB üyesi diye yanlışa rağmen sahip çıkmak doğru değil. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuki değil. Haksızsa 'Haksızsınız' diyemiyorsunuz, bunu diyemiyorsunuz. AB üyesi olmak her hakka sahip olmak. 'AB olarak çözümde neler yapabiliriz' diye Merkel bunu yapıyordu. Kusura bakmayın söylüyorum. 3.taraflara 'tarafsız olun' diyoruz. Almanya'nın tarafsız tutumunun devam etmesini istiyoruz.

REKLAM

.

AA