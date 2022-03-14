Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Mariupol’de insani koridor açılması lazım

Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mariupol’de camide mahsur kalan Türklerle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov’dan tahliye için destek istedik” dedi.

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Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşların olduğunu belirten Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Mariupol’da özellikle o gün Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız üçlü görüşmede de burada insanı koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin de vatandaşları var. Burada artık sokak çatışmasına döndüğü için savaş, sokakta çatışmalar devam ettiği için, vatandaşları çıkarmak riskli oluyor. O yüzden insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu iki tarafla da sürekli görüşüyoruz. Maalesef koridorların ne tarafa doğru açılacağına dair anlaşabilmiş değiller.”

Ukrayna’da şehrin altyapısının tamamen gittiğini, cep telefonlarının çalışmadığını dile getiren Çavuşoğlu, bazı uydu telefonlarının olduğunu aktardı.

OYNAT 00:56 Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi.



Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, 'Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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CAMİDE HASAR YOK

Uydu telefonuyla bile görüşmenin çok zor olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Oradaki camide (Kanuni Sultan Süleyman Camisi) bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla uluslararası kuruluşların tesis uydu telefonlarıyla da teması salıyoruz. caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan çok da yakın olmayan bir bombanın ya da füzenin düştüğünü söyledi, fakat camide şu anda bir hasar yok.”

Lavrov’dan destek istedim

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan tahliye için yardımcı olmalarını istediğini söyledi. Çavuşoğlu Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı görüşmeden sonra üçlü toplantı için teşekkür etmek için aradığını belirterek şunları kaydetti: “Lavrov’a hem teşekkür ettim hem de o gün görüştüğümüz gibi Mariupol’dan vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Ama bu konuda bir mesafe kat etmeyi düşünüyoruz. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra, tek tük şehirlerde kalmak isteyenler de var hala. Vatandaşlarımızın yüzde 90’ından fazlasını tahliye etmiş olacağız.”

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Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın

Rusya-Ukrayna konusunda liderlerin bir araya gelmesi için çaba sarf ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, “Her iki tarafın da güvendiği bir ülkeyiz. Sürecin içinde olmamızı onlar da istiyor. Bazı konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama bir an önce ateşkes sağlanmalı” dedi.