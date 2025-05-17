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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

23:5017/05/2025, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi, Tahran yönetiminin nükleer programını görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi, Tahran yönetiminin nükleer programını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.



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