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Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli heyeti ağırladı: Müzakere çabalarına destek sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'de kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına ülkemizin desteği yinelendi" denildi.

18:03 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:08 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli heyetle diplomatik temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli heyetle diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, görüşmelerin detaylarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Suriyeli heyeti ağırladı

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Türkiye müzakerelere desteğini yineledi

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.



#Hakan Fidan
#Türkiye
#Suriye
#Dışişleri Bakanlığı
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