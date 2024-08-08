Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli heyeti ağırladı: Müzakere çabalarına destek sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası şehit olmasının ardından katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede." diyen Bakan Fidan, "İsrail toprak çalmaktan vazgeçmeyecek. Direnişi üreten Hamas ya da Hizbullah değil. İsrail yayılmacılığı devam ettiği sürece bir direniş olacak." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'yı rehin aldığını vurgulayan Fidan, "Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.