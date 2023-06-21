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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Ukrayna İyileştirme Konferansı için Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

16:09 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Fidan ve Antony Blinken

Hakan Fidan ve Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.


Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Türkiye'nin F-16 satın alma talebi, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konuların da gündeme gelebileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.


Açıklamada, Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano’da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil etmektedir. Söz konusu konferanslar Ukrayna’nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanmaktadır" denilmişti.




#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Londra
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