Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Türkiye'nin F-16 satın alma talebi, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konuların da gündeme gelebileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano’da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil etmektedir. Söz konusu konferanslar Ukrayna’nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanmaktadır" denilmişti.